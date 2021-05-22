برونو هنريكي على رادار نادي النصر السعودي

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن نادي النصر السعودي لا يكتفي بالاهتمام بالبرازيلي دودو، المعار للدحيل القطري، والذي ينافسه عليه منافسه المحلي الهلال، لكنه أبدى اهتماما كبيرا بالبرازيلي برنو هنريكي مهاجم فلامنغو.

وقال موقع ”bolavip“ في نسخته البرازيلية، إن المدير الفني البرازيلي الشهير مانو مينيزيس، الذي يقود النصر حاليا، لن يتوقف عند الاهتمام بدودو لكنه مهتم أيضا ببرونو هنريكي.

وقاد مينيزيس النصر حتى الآن في 9 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات، لكن لا يبدو أنه راضٍ بنسبة 100% عن التشكيلة الموجودة لديه، حيث اهتم بالتعاقد مع مهاجمين من بلاده البرازيل وقد بدأ بالفعل بأندرسون تاليسكا، الذي كان يفاوضه الهلال أيضا، وينوي حاليا التقدم بعرض رسمي إلى برونو هنريكي.

ووضع النصر برونو هنريكي ضمن خياراته الهجومية رغم أنه يعتبر أحد أبرز لاعبي فلامنغو بقيادة المدير الفني الحالي روجيرو سيني.

وسبق للهلال أن أبدى اهتمامه أيضا ببرونو هنريكي في أكثر من مناسبة، مع زميله الأوروغوياني جورجيان دي أراسكايتا.

وانضم هنريكي البالغ عمره 30 عاما إلى فلامنغو في يناير/كانون الثاني 2019، وسجل 48 هدفًا وصنع 25 آخرين، خلال 107 مباريات رسمية.