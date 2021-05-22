رياضة

محمد العويس يطلب فسخ عقده مع الأهلي للانضمام لنادي النصر
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 13:51 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 14:03 GMT

محمد العويس يطلب فسخ عقده مع الأهلي للانضمام لنادي النصر

سعى العويس فعليا لفسخ عقده مع ناديه والالتحاق بالنصر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت صحيفة اليوم السعودية، إن مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي السعودي أكدت بأن وكيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد العويس، أبلغ إدارة النادي برغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

وينتهي عقد العويس مع الأهلي مطلع يوليو 2022.
وكان العويس قد أبلغ إدارة الأهلي بأنه لن يجدد عقده مع النادي.
وبحسب اليوم، فإن إدارة نادي النصر ترغب بالتعاقد مع محمد العويس خلال فترة الانتقالات القادمة؛ ليستطيع المشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى العويس فعليا لفسخ عقده مع ناديه والالتحاق بالنصر.
ومر النادي الأهلي بفترة إدارية صعبة قبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة ماجد النفيعي، كما خسر الراقي مؤخرا أمام الهلال بخمسة أهداف لهدف.

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