محمد العويس يطلب فسخ عقده مع الأهلي للانضمام لنادي النصر

قالت صحيفة اليوم السعودية، إن مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي السعودي أكدت بأن وكيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد العويس، أبلغ إدارة النادي برغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

إعلامية برازيلية تشن هجوما على إدارة نادي الهلال.. وخالد القحطاني يرد https://t.co/fHdaSw8Y06 pic.twitter.com/oI7OimVr2v — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

وينتهي عقد العويس مع الأهلي مطلع يوليو 2022.

وكان العويس قد أبلغ إدارة الأهلي بأنه لن يجدد عقده مع النادي.

وبحسب اليوم، فإن إدارة نادي النصر ترغب بالتعاقد مع محمد العويس خلال فترة الانتقالات القادمة؛ ليستطيع المشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ميسي يعلق على صورة "البندقية" الشهيرة في المملكة العربية السعودية https://t.co/gh94zAiwXE pic.twitter.com/ku1B0hr0xO — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

ويسعى العويس فعليا لفسخ عقده مع ناديه والالتحاق بالنصر.

ومر النادي الأهلي بفترة إدارية صعبة قبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة ماجد النفيعي، كما خسر الراقي مؤخرا أمام الهلال بخمسة أهداف لهدف.