إعلامية برازيلية تشن هجوما على إدارة نادي الهلال.. وخالد القحطاني يرد

شنت الإعلامية البرازيلية، ريسا سيمبليسيو، هجوما حادا على إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ بسبب ما وصفته باختيار أصعب مسارات التفاوض للتعاقد مع اللاعبين.

أخبرني أن الهلال يريد لاعب برازيلي ، إنه يبحث عن العديد ، لكن ليس لديه رؤية للسو — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 22, 2021

وفشل نادي الهلال في حسم صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد أسابيع من التفاوض، قبل أن ينضم اللاعب مباشرة إلى الغريم النصر.

وارتبط اسم الهلال مؤخرا، بالأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب وسط فريق فلامنغو البرازيلي.

وغردت ريسا سيمبليسيو : ”سمعت اليوم من وكيل برازيلي يعمل في المفاوضات أن إدارة الهلال ليست من ذوي الخبرة في ممارسة الأعمال التجارية. البحث عن أصعب المسارات“.

سمعت اليوم من وكيل برازيلي يعمل في المفاوضات أن إدارة الهلال ليست من ذوي الخبرة في ممارسة الأعمال التجارية. البحث عن أصعب المسارات — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 22, 2021

”أخبرني أن الهلال يريد لاعبا برازيليا، إنه يبحث عن العديد، لكن ليس لديه رؤية. الشيء المهم هو أن تكون بطلا اليوم ثم تجد أفضل طريقة للتعزيزات“.

وأتمت ردا على بعض منتقدي تغريداتها: ”لا تحزن، أنا فقط أحب الهلال وأريد الأفضل للنادي ولجماهيره“.

الواقع انهم يحاولون استغلال موقف الغضب الجماهيري وممارسة الضغوط عليه مثلما حدث سابقا :

– عرض موكلينهم على الهلال

– الاتفاق على تفاصيل مبدئية

– تسريب المفاوضات لمغردين من الوكيل بنفسه

– ثم تدبيل المطالب بنسبة ١٠٠٪ اما توافق او نشوه سمعتك بمثل هذه البرازيلية https://t.co/mnjnPFPbNa — خالد القحطاني (@khaled_q28) May 22, 2021

وأثارت انتقادات الإعلامية البرازيلية لإدارة نادي الهلال جدلا واسعا، حيث غرد الإعلامي المعروف بانتمائه لنادي الهلال ردا على الانتقادات التي طالبت إدارة فهد بن نافل منذ حسم النصر صفقة تاليسكا : ”الواقع أنهم يحاولون استغلال موقف الغضب الجماهيري وممارسة الضغوط عليه مثلما حدث سابقا، عرض موكلوهم على الهلال، الاتفاق على تفاصيل مبدئية، تسريب المفاوضات لمغردين من الوكيل بنفسه، ثم تدبيل المطالب بنسبة 100%، إما أن توافق أو نشوه سمعتك بمثل هذه البرازيلية“.

وتابع: ”في مفاوضات الهلال مع لاعب، في يناير الماضي، طلب راتبا محددا ومطالب أخرى وافقت عليها الإدارة، ثم طلب تعويضه بدفع مكافأة عن ناديه السابق، ثم سرب بنفسه أن الهلال أنهى واتفق لعدد كبير من الحسابات، وزاد مطالب آخر فلكيه من زوجته .. في هذه اللحظة إما أن ترضخ أو تقبل تشويه صورتك أمام جمهورك“.

وواصل: ”أنا أكثر من انتقد إدارة فهد على ميكالي، الشهر الماضي، وبقسوة ولعلكم على ذلك شهود، ولكن الوقوف مع الوكلاء وجعل الهلال في موقف المنضغط جماهيرا في كل طاولة مفاوضة ومحاولة تصوير الإدارة أنها سيئة إن لم تثبت العكس، وأنها لم تنتصر يوما رغم البطولات التي يتزايد عددها “ظلم” للهلال قبل أي شخص“.

وأتم :“خلاصة كلامي، إياك أن يتحكم بك وكيل، فالهلال أولا وثانيا وأخيرا، وسيستمر كبيرا متصدرا للبطولات، بموكله أو بدونه، والأيام أثبتت ذلك، وستكرره بإذن الله مستقبلا“.

يذكر أن تقارير برازيلية قد أشارت، اليوم السبت، إلى اتفاق البرازيلي أليكس تيكسيرا، أحد المطلوبين في نادي الهلال، مع غلطة سراي التركي في صفقة انتقال حر.