ميسي يعلق على صورة "البندقية" الشهيرة في المملكة العربية السعودية

قلل ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني من حادثة البندقية الشهيرة التي تعرض لها أثناء وصوله للمملكة العربية السعودية في نوفمبر عام 2012.

ووصل ميسي إلى السعودية في نوفمبر 2012 مع المنتخب الأرجنتيني لخوض مباراة ودية، وأثناء تأمينه في المطار، كانت بندقية أحد عناصر الأمن موجهة نحوه للحظات، وهي الصورة التي تم التقاطها وتداولها على نطاق واسع، حيث ظهر ليونيل خائفا.



وقال ميسي لصحيفة ole عن تلك اللقطة :“كان نوعا من الجنون، لكن الأمر كان للحظات ولم يلحظها أحد حتى“.

ولن يخوض ليونيل ميسي مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني اليوم السبت بعدما فقد ناديه فرصة المنافسة على اللقب، عقب الخسارة أمام سيلتافيغو في الجولة الماضية.

وحصل ميسي على إجازة بإذن مدربه حيث غاب عن التدريبات وبالتالي لن يلعب أمام إيبار اليوم السبت، وسينضم لاحقا لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لبطولة ”كوبا أميركا“.

وسيحسم لقب الدوري الإسباني اليوم السبت إما لريال مدريد الذي يواجه فياريال أو أتلتيكو مدريد الذي سيواجه بلد الوليد.