السعودية ريما الجفالي تواصل كتابة التاريخ

ستواصل السعودية ريما الجفالي كتابة التاريخ عندما تظهر، اليوم السبت، لأول مرة، في الموسم السادس لبطولة فورمولا 3 البريطانية، بعد نحو 3 سنوات من السماح للسيدات في المملكة بقيادة السيارات.

وستبدأ بطولة فورمولا 3 BRDC على مضمار ”براندز هاتش“ الأسطوري على مدار يومين، حيث تنطلق، اليوم، وتستمر حتى يوم الأحد.

وكما هو الحال في كل عام، يبحث عدد من السائقين الشبان عن التطوير والتقدير، وهو ما سيترجم إلى الارتقاء إلى فئات أعلى من السباقات مع منافسة أكثر حدة.

ولعل الاختلاف الأبرز في نسخة العام الحالي، بحسب بما قالته صحيفة ”نيوز أوتو“ اليونانية، هو مشاركة السائقة السعودية ريما الجفالي البالغة من العمر 29 عامًا.

وأعلنت شركة Douglas Motorsport مشاركة ريما الجفالي في بطولة 2021 BRDC البريطانية للفورمولا 3، في الموسم السادس على التوالي لسلسلة المملكة المتحدة الرائدة ذات المقعد الواحد.

وانضمت الجفالي إلى أحد الفرق الأساسية للبطولة في موسمها الأول في هذه الفئة، حيث تواصل مسيرتها المهنية كأول امرأة سعودية على الإطلاق تحمل رخصة سباق للمنافسة في الداخل والخارج.

وبدأت ريما الجفالي مسيرتها المهنية بظهورها في كأس TRD 86 و MRF Challenge العام 2018، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في بطولة F4 البريطانية في العام 2019، حيث حصدت نقاطًا.

وبعد مشاركتها في كأس جاغوار I-PACE الكهربائية في الدرعية في المملكة العربية السعودية، خاضت ريما الجفالي منافسات بطولة الإمارات للفورمولا 4 في شتاء 2019/20 قبل العودة إلى بطولة F4 البريطانية، العام الماضي، لتنهي الموسم في المركز الثامن في الترتيب العام.

