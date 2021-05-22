السعودية ريما الجفالي تواصل كتابة التاريخ

ستواصل السعودية ريما الجفالي كتابة التاريخ عندما تظهر، اليوم السبت، لأول مرة، في الموسم السادس لبطولة فورمولا 3 البريطانية، بعد نحو 3 سنوات من السماح للسيدات في المملكة بقيادة السيارات.

وستبدأ بطولة فورمولا 3 BRDC على مضمار ”براندز هاتش“ الأسطوري على مدار يومين، حيث تنطلق، اليوم، وتستمر حتى يوم الأحد.

📽 INTERVIEW @DouglasMSport’s @reemajuffali is looking forward to her first season in BRDC British F3 pic.twitter.com/VU88sqvprS — BRDC British F3 (@BRDCBritishF3) May 5, 2021

وكما هو الحال في كل عام، يبحث عدد من السائقين الشبان عن التطوير والتقدير، وهو ما سيترجم إلى الارتقاء إلى فئات أعلى من السباقات مع منافسة أكثر حدة.

ولعل الاختلاف الأبرز في نسخة العام الحالي، بحسب بما قالته صحيفة ”نيوز أوتو“ اليونانية، هو مشاركة السائقة السعودية ريما الجفالي البالغة من العمر 29 عامًا.

وأعلنت شركة Douglas Motorsport مشاركة ريما الجفالي في بطولة 2021 BRDC البريطانية للفورمولا 3، في الموسم السادس على التوالي لسلسلة المملكة المتحدة الرائدة ذات المقعد الواحد.

Let’s go racing. pic.twitter.com/hcuUYwzkPu — Reema Juffali – ريما الجفالي (@reemajuffali) May 21, 2021

وانضمت الجفالي إلى أحد الفرق الأساسية للبطولة في موسمها الأول في هذه الفئة، حيث تواصل مسيرتها المهنية كأول امرأة سعودية على الإطلاق تحمل رخصة سباق للمنافسة في الداخل والخارج.

وبدأت ريما الجفالي مسيرتها المهنية بظهورها في كأس TRD 86 و MRF Challenge العام 2018، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في بطولة F4 البريطانية في العام 2019، حيث حصدت نقاطًا.

وبعد مشاركتها في كأس جاغوار I-PACE الكهربائية في الدرعية في المملكة العربية السعودية، خاضت ريما الجفالي منافسات بطولة الإمارات للفورمولا 4 في شتاء 2019/20 قبل العودة إلى بطولة F4 البريطانية، العام الماضي، لتنهي الموسم في المركز الثامن في الترتيب العام.

On International Women’s Day, hear from @VenturiFE team principal @Susie_Wolff and racing driver @ReemaJuffali on the opportunities afforded to women looking to establish a career in motorsport.#IWD2021 #PositivelyCharged #ChooseToChallenge @GirlsOnTrackUK pic.twitter.com/HLLdvE4OnX — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 8, 2021

من هي ريما الجفالي؟

ريما المولودة في جدة تعشق قيادة السيارات، الأمر الذي دفعها للتغلب على كافة العقبات وساعدها على إكمال دراستها العليا في العلاقات الدولية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك، في العام 2010، حصلت على رخصة قيادة لأول مرة، وبدأت استكشاف مدى حبها للقيادة، خاصة سباقات السيارات.

وقالت في تصريحات سابقة عن مشاركتها في سباق الدرعية للسيارات الكهربائية ”كان العام 2019 بداية مسيرتي التنافسية، وربما كان أبرز يوم في حياتي، وسأظل فخورةً به، وكانت تلك المرة الأولى التي أتسابق بها في سيارة كهربائية، وتلك أول مشاركة لي في سباق دولي على أرض الوطن، وكانت لحظة تاريخية بالنسبة لي ولبلادي“.

وكشفت أن حلمها هو المشاركة في سباقات كبيرة، وبالتحديد سباق (لو مان 24 ساعة)، إضافة لتمثيل المملكة في السباقات التي تستضيفها أمام الجمهور السعودي.