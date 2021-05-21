AS: الهلال اقترب من التعاقد مع الأوروغواياني دي أراسكايتا

اقترب نادي الهلال السعودي من الحصول على توقيع الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب وسط فريق فلامنغو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا نقلت فيه اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع دي أراسكايتا في محاولة لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال“أصبح أقرب من أي وقت مضى“من إبرام صفقة شراء أراسكايتا من النادي البرازيلي، وسينجح هذه المرة على عكس ما حدث في العام الماضي.

وقدم الهلال عرضًا رسميًا لفلامنغو بقيمة 15 مليون دولار، الصيف الماضي، لم يوافق عليه الفريق البرازيلي، حيث رفض التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

ولعب دي أراسكايتا 260 مباراة طوال مسيرته، وأحرز فيها 72 هدفًا، وقدم 67 تمريرة حاسمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الهلال يستعد لإنهاء عقود بعض لاعبيه الأجانب في تشكيلته الحالية، أبرزهم: سيباستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي غوميز، وسيتم الاستبدال بموسى ماريغا الذي وقع رسميًا قادمًا من بورتو، واحتمال وصول دي أراسكايتا.

ولم يبرم الهلال أي صفقة أجنبية باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا لاعب بورتو البرتغالي.

واقترب نادي الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد أن وصل رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، ويتبقى له الحصول على نقطتين من الجولتين المتبقيتين دون النظر لمراكز منافسيه.