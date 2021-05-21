"فيفا" يوافق على دراسة مقترح السعودية بلعب كأس العالم كل عامين بدلًا من 4 أعوام

وافق كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على المقترح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم بدراسة إمكانية لعب بطولة كأس العالم للرجال، وكأس العالم للسيدات، كل عامين بدلًا من لعبها كل 4 أعوام كما يحدث حاليًا.

وتقام البطولتان كل 4 أعوام، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم باقتراح لدراسة تأثير إقامة البطولتين كل عامين.

وقال الاتحاد السعودي في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“:“أعضاء كونغرس FIFA يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًا“.

أعضاء كونغرس #FIFA يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًا. pic.twitter.com/d40FaBEpPm — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 21, 2021

وأعطى الكونغرس موافقته المبدئية على دراسة المقترح السعودي بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4، حيث وافق 166 عضوًا مقابل رفض 22 فقط، لذلك حصلت هذه الفكرة على الموافقة بالدراسة.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي:“نعتقد أن مستقبل كرة القدم يمر بمنعطف حاسم، حيث تفاقمت المشاكل العديدة التي تواجه كرة القدم الآن بسبب جائحة كوفيد-19″.

وأضاف:“حان الوقت لمراجعة كيفية تنظيم اللعبة عالميًا، والتفكير في الأفضل لمستقبل رياضتنا، ويجب أن يشمل ذلك ما إذا كانت إقامة كأس العالم كل 4 سنوات هي الأساس الأمثل لكيفية إدارة كرة القدم من الناحيتين التنافسية والتجارية“.

ووصف غياني إنفانتينو الاقتراح السعودي بأنه ”بليغ ومفصل“، حيث صوت 166 اتحادًا محليًا لصالحه مقابل 22 صوتًا ضده.

وقال إنفانتينو إن الدراسة ستبحث أنظمة التصفيات المؤهلة للبطولات.