رياضة

إصابة جواد خلف هداف كأس الخليج الأولى بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 12:13 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 13:40 GMT

إصابة جواد خلف هداف كأس الخليج الأولى بفيروس كورونا

جواد خلف يعد أحد رموز الرياضة الكويتية على مدار تاريخها، حيث ترأس نادي اليرموك الكويتي واتحاد الكرة الطائرة الكويتي، كما كان لاعبا دوليا بارزا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أصيب جواد خلف، هداف بطولة كأس الخليج الأولى عام 1970 مع منتخب الكويت بفيروس كورونا، حيث يرقد حاليا بمستشفى الجابر.

 

وجواد خلف يعد أحد رموز الرياضة الكويتية على مدار تاريخها، حيث ترأس نادي اليرموك الكويتي واتحاد الكرة الطائرة الكويتي، كما كان لاعبا دوليا بارزا.

وغرد محمد الأنصاري: ”سلامات يالغالي اخوي الكبير وكابتنا واستاذنا الدكتور. السيد. جوادخلف. بومحمد لاعب ورئيس نادي اليرموك والمنتخب السابق ورئيس اتحاد الطائره السابق الانسان الخلوق والراقي ادعوا له بالشفاء العاجل بإذن الله وربي يحفظه ويقومه بالسلامه اللهم آمين، وهذا طلب وليس أمر وجزاكم الله خير“.

 

كما غرد الباحث الكويتي حيدر غضنفري: ”يرقد أخونا العزيز الدكتور سيد جواد خلف بمرض الكورونا في مستشفى جابر، ويحتاج لدعائكم في هذه الليلة المباركة .. اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك“.
وفي آخر تحديث عن وباء كورونا بالكويت، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية إنه تم تسجيل 1168 إصابة جديدة وشفاء 980 وتسجيل 8 حالات وفاة.

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