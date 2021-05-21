محمد العويس يرفض تجديد عقده مع الأهلي ويقترب من النصر

قالت صحيفة اليوم السعودية، إن حارس النادي الأهلي محمد العويس اقترب من التوقيع لنادي النصر.

وبحسب صحيفة اليوم، فإن الحارس أبلغ إدارة الأهلي برفضه تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.

ومر النادي الأهلي بفترة إدارية صعبة قبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة ماجد النفيعي، كما خسر الراقي مؤخرا أمام الهلال بخمسة أهداف لهدف.

إلى ذلك، حسم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، مستقبل المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ظهور مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالته.

وقال آل معمر، إن مينيز مستمر مع الفريق الموسم المقبل، وإنه لن يكون هناك بحث عن مدير فني جديد.