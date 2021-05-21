تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي مع البرازيلي دودو

أشارت تقارير صحفية برازيلية، إلى أن الهلال متصدر الدوري السعودي اتصل بمدير أعمال دودو مهاجم بالميراس البرازيلي المعار للدحيل القطري؛ للحصول على معلومات بشأن طلباته المالية للانتقال للمملكة الموسم المقبل.

وانتقل دودو البالغ عمره 29 عاما للدحيل على سبيل الإعارة من بالميراس، العام الماضي، وسجل 14 هدفا في 22 مباراة، خلال الموسم المنقضي.

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لكن شبكة ”غلوبو“ البرازيلية، قالت إن الدحيل لم يستخدم خيار شراء عقد دودو؛ ما فتح الباب أمام الهلال للتعاقد معه، لكن بالميراس لا يبدي أي اهتمام بالتفاوض؛ نظرا لأنه يسعى لاستعادته، في أول يوليو/تموز المقبل، بعد انتهاء إعارته مع وصيف بطل الدوري القطري.

وأضافت الشبكة ذاتها، أن مسؤولي الهلال اتصلوا بمدير أعمال المهاجم؛ سعيا للحصول على معلومات حول إمكانية تقديم عرض رسمي قريبا، خاصة أنه كان أمام الدحيل حتى يوم السبت الماضي؛ لإبلاغ بالميراس بأنه سيدفع 6 ملايين يورو (38.6 مليون ريال برازيلي) لشراء 80٪ من حقوق دودو الاقتصادية، بعدما دفع 7 ملايين يورو (42 مليون ريال برازيلي) مقابل استعارته لمدة عام واحد.

وبناء على ذلك، أعلن بالميراس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مهاجمه سيعود للفريق، بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو/حزيران المقبل.

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ولن يتمكن دودو من اللعب مع بالميراس إلا بعد إعادة فتح فترة الانتقالات، في أغسطس/آب المقبل؛ نظرا لأنه من غير المحتمل عودته قبل نهاية استعارته، حيث يقضي إجازة حاليا بعد انتهاء الموسم في قطر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه موقع bolavip.com البرازيلي، إن الهلال سيحاول إغراء بالميراس الذي سيوافق على بيع مهاجمه في حال تخطي العرض قيمة خيار الشراء الذي كان سيفعله الدحيل، ويساوي ستة ملايين يورو.

وفي هذه الحالة، لن يعتبر بالميراس نفسه خاسرا من صفقة دودو، رغم أن المدير الفني أبيل فيريرا يبدي اهتمامه باستعادته، خاصة وأن عقده مع النادي البرازيلي مستمر حتى 2023.