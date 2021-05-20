بغداد بونجاح يرد على مفاوضات النصر والهلال

أكد النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري، أنه لن يحترف في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وكل حلمه هو العودة لأوروبا.

وقال بونجاح في تصريحات نقلتها (lagazettedufennec) ردًا على مفاوضات ناديي النصر والهلال السعوديين، للحصول على توقيعه: ”لن أغادر السد لأي دوري عربي، إذا غادرت سأذهب إلى أوروبا فقط“.

وكشف المهاجم الجزائري أنه تلقى عرضا من برايتون الإنجليزي، ولكنه لم يحدد هل سيقبل العرض أم لا خاصة أن عقده ما زال ممتدا حتى 2024.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بونجاح مع السد القطري في 2021، اللاعب صاحب الـ27 عامًا قرر التجديد لثلاثة أعوام أخرى، لينتهي عام 2024.

وانضم بونجاح إلى السد القطري في 2015 قادمًا من النجم الرياضي الساحلي التونسي، وسجل 26 هدفًا وصنع 5 خلال مشاركته في 13 مباراة في الدوري القطري الموسم الماضي.