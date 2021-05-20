بثنائيته في الرائد: عبد الرزاق حمد الله يحطم رقمين قياسيين لغوميز والسومة

قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه النصر لفوز مهم 3-1 على ضيفه الرائد وحقق رقمين قياسيين في الدوري السعودي للمحترفين تجاوز بهما الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي.

وانضم حمد الله البالغ عمره 30 عاما إلى النصر في 2018 قادما من الريان القطري ليتصدر قائمة هدافي الدوري في أول مواسمه مع ”العالمي“ برصيد 34 هدفا ويقود الفريق للقب.

ياله من إنهاء.. عبدالرزاق حمدالله يمزق شباك الرائد#النصر_الرايد pic.twitter.com/0NCwLL1isX — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

عبدالرزاق حمدالله يسجل مجددا، وصرخة جمهور #النصر تزلزل مرسول بارك 🔥🔥

أجواء رائعة في الدوري السعودي مع عودة الجماهير 🥰#النصر_الرايد pic.twitter.com/FIwPWvinvk — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

وفي الموسم التالي تصدر قائمة الهدافين أيضا لكن برصيد 29 هدفا رغم أن الهلال اقتنص اللقب من النصر وحرمه من الاحتفاظ به.

لكن في الموسم الحالي ورغم التراجع الكبير في عدد أهداف حمد الله التي بلغت تسعة أهداف فقط في الدوري حتى الآن، إلا أن هدفيه في الدقيقتين 75 و88 فتحا له الباب لكسر رقمين قياسيين.

وأصبح حمد الله أسرع لاعب في تاريخ الدوري يتخطى حاجز الـ70 هدفا (72 هدفا)، عندما حقق هذا الرقم خلال 66 مباراة فقط، محطمًا رقم السومة الهداف التاريخي للدوري ومهاجم الأهلي الذي حققه في 68 مباراة.

كما أنه تجاوز رقم المخضرم غوميز الذي سجل 71 هدفا في الدوري بهدفيه في مرمى الأهلي الليلة الماضية، ليصبح أسرع لاعب يصل لهذا الرقم منذ قدومه للدوري.

وانضم حمد الله للنصر في نفس العام الذي انضم فيه غوميز للهلال (2018) قادما من غالاتا سراي ويبدو أنهما سيواصلان مطاردة الأرقام القياسية في الجولتين المتبقيتين من الدوري.