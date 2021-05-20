ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يتخطى أبها ويبقي حظوظه في المنافسة على اللقب (فيديو)

استعاد نادي الاتحاد نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، وتخطى مضيفه أبها 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

انتصارات الاتحاد توقفت في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام الباطن وضمك، وفوزه اليوم يبقي على حظوظه في المنافسة على اللقب.

تقدم الصربي ألكسندر بيريوفيتش للاتحاد بعد مرور 7 دقائق بتسديدة قوية.

وعند الدقيقة 35 نجح مهاجم أبها صالح العمري بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ورد الاتحاد سريعاً بالدقيقة 42 بتسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه عبدالاله المالكي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 50 نقطة ليستعيد المركز الثالث، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال.

وبقي أبها على رصيده السابق 34 نقطة ليبقى في المركز 12.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: