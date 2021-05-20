عبدالعزيز المريسل يصف بعض جماهير وإعلاميي الهلال بالجحود والنكران‎ (صورة)

وجه الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من إدارة نادي النصر السعودي، هجومًا لاذعًا ضد بعض من جماهير وإعلاميي الهلال، الغريم التقليدي للنصر.

وصف المريسل بعضا من جماهير الهلال والإعلاميين المنتمين للفريق الأزرق بـ“الجاحدين والناكرين“ بعد هجومهم على فهد بن نافل رئيس الهلال بسبب فشل صفقة تاليسكا، وانتقاله للنصر.

وقال المريسل في تغريدة على تويتر: “ العبارات التي سمعتها في مقطع صوت وصورة من بعض مشجعين الهلال الذين حضروا مباراة الهلال والأهلي، ضد رئيس النادي الخلوق فهد بن نافل بسبب كسب النصر صفقة اللاعب تاليسكا، تعبر عن حقيقة الثقافة الهلالية من بعض إعلام وبعض جمهور الهلال وهي للأسف الجحود والنكران“.

واختتم بكلمة واحدة: ”لنرتقي“.

العبارات التي سمعتها في مقطع صوت و صورة من بعض مشجعين #الهلال الذين حضروا مباراة #الهلال_الاهلي ضد رئيس النادي الخلوق #فهد_بن_نافل بسبب كسب #النصر صفقة اللاعب #تاليسكا ، تعبر عن حقيقة الثقافة الهلالي من بعض إعلام و بعض جمهور #الهلال و هي للأسف الجحود و النكران 😔

لنرتقي 🙏 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 20, 2021

وهاجمت بعض من جماهير نادي الهلال، رئيس ناديها فهد بن نافل بسبب ضياع صفقة تاليسكا، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الزعيم، ولكن تدخل النصر في اللحظات الأخيرة وخطف توقيع اللاعب.

فيديو يوضح لك كمية الألم والحسرة بين الجمهور الهلالي من تعاقد #النصر مع #تاليسكا . pic.twitter.com/2Xu0dl7uhu — ♛乡حٍاتم الُِعٍالُِمي الُِاستثنائي乡♛ (@_hatm1) May 20, 2021

ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع اللاعب قبل عدة أسابيع غير أنها لم تكلل بالنجاح على الرغم من الاهتمام الكبير من متصدر الدوري السعودي باللاعب، ليحسم النصر الصفقة.

وسخر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر تويتر من غريمه نادي الهلال؛ بعدما تمكن الأول من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي غوانغزو البرازيلي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.