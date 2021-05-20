رياضة

عبدالعزيز المريسل يصف بعض جماهير وإعلاميي الهلال بالجحود والنكران‎ (صورة)
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 18:18 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 19:45 GMT

عبدالعزيز المريسل يصف بعض جماهير وإعلاميي الهلال بالجحود والنكران‎ (صورة)

وجه الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من إدارة نادي النصر السعودي، هجومًا لاذعًا ضد بعض من جماهير وإعلاميي الهلال، الغريم التقليدي للنصر. وصف المريسل بعضا من

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وجه الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من إدارة نادي النصر السعودي، هجومًا لاذعًا ضد بعض من جماهير وإعلاميي الهلال، الغريم التقليدي للنصر.

وصف المريسل بعضا من جماهير الهلال والإعلاميين المنتمين للفريق الأزرق بـ“الجاحدين والناكرين“ بعد هجومهم على فهد بن نافل رئيس الهلال بسبب فشل صفقة تاليسكا، وانتقاله للنصر.

وقال المريسل في تغريدة على تويتر: “ العبارات التي سمعتها في مقطع صوت وصورة من بعض مشجعين الهلال الذين حضروا مباراة الهلال والأهلي، ضد رئيس النادي الخلوق فهد بن نافل بسبب كسب النصر صفقة اللاعب تاليسكا، تعبر عن حقيقة الثقافة الهلالية من بعض إعلام وبعض جمهور الهلال وهي للأسف الجحود والنكران“.

واختتم بكلمة واحدة: ”لنرتقي“.

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وهاجمت بعض من جماهير نادي الهلال، رئيس ناديها فهد بن نافل بسبب ضياع صفقة تاليسكا، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الزعيم، ولكن تدخل النصر في اللحظات الأخيرة وخطف توقيع اللاعب.

ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع اللاعب قبل عدة أسابيع غير أنها لم تكلل بالنجاح على الرغم من الاهتمام الكبير من متصدر الدوري السعودي باللاعب، ليحسم النصر الصفقة.

وسخر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر تويتر من غريمه نادي الهلال؛ بعدما تمكن الأول من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي غوانغزو البرازيلي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

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