على غرار تاليسكا.. هل يخطف النصر "دودو" من الهلال؟

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي النصر السعودي يراقب وضع المهاجم البرازيلي إدواردو بيريرا رودريغيز الشهير بــ“دودو“، نجم بالميراس الحالي؛ تمهيدا للتعاقد معه، رغم دخول الهلال في مفاوضات معه.

وأشارت صحيفة (UOL) البرازيلية، إلى أن نادي النصر السعودي، يدرس فكرة التعاقد مع “دودو“ رغم دخول الهلال في مفاوضات معه.

وفي حالة نجاح النصر في التعاقد مع “دودو“، سيكون قد خطف الصفقة الثانية من الهلال في أقل من أسبوع، بعد أن نجح مع تاليسكا في مفاجأة صادمة لجماهير الهلال، بعد سلسلة من مفاوضات الزعيم معه، وتأكيدات على اقترابه من حسم الصفقة لصالحه.

نعتقد ان أرقام اللاعب معروفة وعشان كذا ما في داعي ننزلها https://t.co/KcOeYoOB2R — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

يذكر أن إدارة نادي الهلال السعودي تستعد لتقديم عرض لضم اللاعب البرازيلي، العائد من تجربة احتراف في الدحيل القطري.

اللاعب من مواليد عام 1992 ويبلغ من العمر 29 عاما، ويجيد في مركز الهجوم ولعب لأندية كروزيرو البرازيلي ودينامو كييف الأوكراني وبالميراس، ثم الدحيل القطري ثم عودته مؤخرا لبالميراس.

وكان دودو قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، خلال فترة انتظام الدوري بشهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك وفقا للأرقام والإحصاءات الصادرة عن مؤسسة دوري نجوم قطر.