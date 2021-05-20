باولينيو بديلا لمارتينيز في قائمة نادي النصر السعودي

قالت صحيفة المدينة السعودية، إن نادي النصر توصل لاتفاق مع غوانغزو الصيني، لاستعارة لاعب خط وسط الفريق الدولي البرازيلي باولينيو لمدة 6 أشهر، تبدأ مع انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المدينة، سينضم باولينيو لقائمة النصر إلى جوار زميله أندرسون تاليسكا، الذي وقع رسميا للنصر لمدة 3 سنوات.

وسيقيد باولينيو بحسب نفس التقرير في قائمة النصر على حساب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي سيحتاج فترة لن تقل عن 6 أشهر للعودة؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويتواجد باولينيو في البرازيل حاليا بعيدا عن ناديه، بعدما فشل في العودة إلى الصين بسبب قيود السفر الصارمة التي تفرضها الحكومة الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورجحت تقارير صينية سابقة لحاق باولينيو برفيقه تاليسكا في صفوف النصر.

ونجح النصر في التعاقد مع تاليسكا لمدة 3 سنوات بعد صراع قوي مع الهلال، الذي كان قد قطع شوطا كبيرا في التفاوض مع اللاعب؛ لإقناعه بالتوقيع لزعيم الأندية السعودية.

ويجيد تاليسكا اللعب كمهاجم وجناح وصانع ألعاب، فيما يلعب باولينيو لاعب برشلونة السابق كخط وسط مدافع.