غوميز يتفوق على حمد الله ويصبح الأكثر تسجيلًا في الدوري السعودي

أحرز المهاجم الفرنسي المخضرم بافتيمبي غوميز هدفين في فوز الهلال الساحق 5-1 على ضيفه الأهلي ليقترب ”الزعيم“ من الاحتفاظ بلقبه لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 23 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

ولم يكتف غوميز البالغ من العمر 35 عامًا بهذا الرقم الضخم، لكنه تصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري منذ الدفاع عن ألوان أحد أندية المسابقة برصيد 71 هدفًا، متقدمًا بفارق هدف واحد عن المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر.

وانضم غوميز للهلال في 2018 قادمًا من غالاتا سراي التركي، حيث سجل في أول مواسمه مع الهلال 21 هدفًا في الدوري ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة في موسم 2018-2019 متساويًا مع الكاميروني لينارد تاوامبا مهاجم التعاون، بينما تصدّر حمد الله القائمة برصيد 34 هدفًا ليقود النصر للقب.

ترتيب هدافي الدوري السعودي.. غوميز يطير بالصدارة https://t.co/UFNGw85qLQ pic.twitter.com/Kx3buRoMWx — إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2021

وفي الموسم الماضي، سجل 27 هدفًا في المركز الثاني خلف حمد الله الذي تصدر القائمة أيضًا برصيد 29 هدفًا رغم أن الهلال توج باللقب.

وانضم ”حمد الله“ للنصر في نفس العام الذي انضم فيه غوميز للهلال، لكنه جاء قادمًا من الريان القطري ليسجل حتى الآن 70 هدفًا فقط في الدوري بينها 7 أهداف فقط هذا الموسم في تراجع كبير لمستواه ومعدل تسجيله للأهداف.

وحقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الأهلي 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ 28، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبذلك يرفع الهلال رصيده إلى النقطة 55 في صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ليقترب من حسم لقب الدوري.