ترتيب هدافي الدوري السعودي.. غوميز يطير بالصدارة

طار الفرنسي بافيتيمبي غوميز بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن أحرز هدفين في فوز الهلال على الأهلي 5/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب فيصل بن فهد ”الملز“ ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة.

وأحرز غوميز هدفين في الدقيقتين 32 و 42 عن طريق ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 23 هدفًا.

واقترب الهلال من حسم لقب الدوري بعدما اكتسح ضيفه الأهلي 5-1.

تقدم الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 15 من تسديدة رائعة، وتبعه الفرنسي غوميز بهدفين في الدقيقة 32 وفي الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف صالح الشهري الهدف الرابع من ركلة جزاء، ولكن رد عليه عبد الرحمن غريب بالهدف الأول للأهلي بعده بدقيقتين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة ليبقى في الصدارة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب، وبقي الأهلي على رصيده السابق 38 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1/ بافيتيمبي غوميز – الهلال 23 هدفًا

2/ إيميليو زيلايا – ضمك 16 هدفًا

3/ كارلوس ستراندبيرج – أبها 16 هدفًا

4/ فابيو أبريو – الباطن 15 هدفًا