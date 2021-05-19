ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يسحق العين ويضغط على الهلال في سباق الصدارة (فيديو)

اكتسح نادي الشباب نظيره العين بخماسية لهدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح البرازيلي سيبا مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ36، وأضاف النيجيري إيغالو الهدف الثاني لليث بالدقيقة الـ41، وقلص بعد ذلك اللاعب بابي ندياي الفارق للعين بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، وضع النجم الأرجنتيني بانيغا الهدف الثالث للشباب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ68، ثم أضاف جوانكا الهدف الرابع بالدقيقة الـ73، واختتم إيغور حفلة الأهداف بالخامس في الدقيقة الـ83.

وارتفع رصيد الشباب بهذا الفوز إلى 51 نقطة بالمركز الثاني، خلف الهلال المتصدر بـ52، ولكنه سيلعب بعد قليل أمام الأهلي.

بينما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي