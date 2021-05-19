رياضة

لفتة طيبة من جمهور الهلال تجاه الإعلامي الراحل عادل التويجري (صورة)‎
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 17:08 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 17:50 GMT

لفتة طيبة من جمهور الهلال تجاه الإعلامي الراحل عادل التويجري (صورة)‎

رفعت جماهير نادي الهلال السعودي لافتة لتكريم الإعلامي الراحل عادل التويجري.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رفعت جماهير نادي الهلال السعودي لافتة لتكريم الإعلامي الراحل عادل التويجري، قبل مباراة فريقهم ضد الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقام عدد من الجماهير برفع لافتة على باب ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ عليها صورة الإعلامي الراحل، وكتبوا عليها: ”إلى جنة الخلد بإذن الله“.

وتسببت أزمة قلبية في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن عمر ناهز 40 عاما، يوم السبت 9 مايو من العام الجاري.

والتويجري أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين، حيث سبق له أن عمل في صحيفة ”الاقتصادية، ومكة، والشرق“.

وتقلد التويجري منصب عضو مجلس إدارة نادي الهلال في فترة سابقة.

ووجه التويجري رسالة لجمهور ولاعبي نادي الهلال، في ظهوره الأخير قبل وفاته خلال تحليله لفوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي، وحذرهم من الاطمئنان بتتويجهم بالدوري، قائلا: ”كل شيء لم يتغير، إذا اللاعب الهلالي والجمهور اعتقدوا أن الدوري حسم هذه كذبة لم يحسم شيء حتى الآن“.

ويخوض الهلال اختبارا صعبا أمام ضيفه الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري السعودي.

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، وحقق الفريق 15 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى 5 هزائم.

وسجل الهلال 51 هدفا واستقبل 24 هدفا.. ويبقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف الهلال والدوري السعودي برصيد 21 هدفا.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 38 نقطة، وحقق الفريق 11 فوزا وتلقى 11 هزيمة وتعادل 5 مرات.

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