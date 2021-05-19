لفتة طيبة من جمهور الهلال تجاه الإعلامي الراحل عادل التويجري (صورة)‎

رفعت جماهير نادي الهلال السعودي لافتة لتكريم الإعلامي الراحل عادل التويجري، قبل مباراة فريقهم ضد الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقام عدد من الجماهير برفع لافتة على باب ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ عليها صورة الإعلامي الراحل، وكتبوا عليها: ”إلى جنة الخلد بإذن الله“.

لفتة طيبة من جماهير نادي الهلال تجاه الإعلامي الراحل عادل التويجري قبل مباراة #الهلال_الاهلي في الدوري السعودي.#الهلال #الاهلي_الهلال pic.twitter.com/KirARCbo7c — إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2021

وتسببت أزمة قلبية في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن عمر ناهز 40 عاما، يوم السبت 9 مايو من العام الجاري.

والتويجري أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين، حيث سبق له أن عمل في صحيفة ”الاقتصادية، ومكة، والشرق“.

وتقلد التويجري منصب عضو مجلس إدارة نادي الهلال في فترة سابقة.

ووجه التويجري رسالة لجمهور ولاعبي نادي الهلال، في ظهوره الأخير قبل وفاته خلال تحليله لفوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي، وحذرهم من الاطمئنان بتتويجهم بالدوري، قائلا: ”كل شيء لم يتغير، إذا اللاعب الهلالي والجمهور اعتقدوا أن الدوري حسم هذه كذبة لم يحسم شيء حتى الآن“.

#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري يوجه رسالة إلى الهلاليين…! تركي الغامدي: بعض النصراويين يتمنوا الهلال يحقق الدوري.. الشباب لخبط الاعدادات عند بعض النصراويين.#قناة_SBC pic.twitter.com/BgSbtgasPh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 7, 2021

ويخوض الهلال اختبارا صعبا أمام ضيفه الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري السعودي.

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، وحقق الفريق 15 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى 5 هزائم.

وسجل الهلال 51 هدفا واستقبل 24 هدفا.. ويبقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف الهلال والدوري السعودي برصيد 21 هدفا.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 38 نقطة، وحقق الفريق 11 فوزا وتلقى 11 هزيمة وتعادل 5 مرات.