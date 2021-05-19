اعتقال زوران ماميتش في البوسنة ‏ووضعه تحت الإقامة الجبرية

اعتقلت الشرطة البوسنية، الأربعاء، مدرب دينامو زغرب والهلال والعين السابق زوران ماميتش المطلوب من كرواتيا، حيث حكم عليه بالسجن في قضية اختلاس، ولكن تم إطلاق سراحه مع وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وعقب احتجازه بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها كرواتيا بعد هروبه للبوسنة للإفلات من عقوبة السجن بتهمة الاحتيال، أطلقت المحكمة العليا في البوسنة سراح زوران ماميتش، ولكن بشرط وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأطلق سراح ماميتش مساء اليوم، بعد تسليم وثائقه الشخصية وطُلب منه المثول أمام المحكمة أسبوعيا.

وكانت المحكمة العليا في كرواتيا قد قررت سجن ماميتش 4 سنوات و8 أشهر في شهر مارس الماضي، وكان يجب عليه أن يبدأ تنفيذ العقوبة الأسبوع الماضي، لكنه هرب إلى البوسنة التي يحمل جنسيتها.

وطلب ماميتش قضاء العقوبة في البوسنة، لكن كرواتيا رفضت ذلك. وحُكم عليه بالسجن مع شقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لدينامو.

ويواجه الشقيقان زوران وزدرافكو ماميتش والمدير السابق للنادي دامير فربانوفيتش ومسؤول الضرائب ميلان برنار تهمة التهرب الضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا (1.98 مليون دولار)، واختلاس 116 مليون كونا من انتقالات لاعبين من دينامو.

ونفى الشقيقان ماميتش ارتكاب أي مخالفة، ويعيش زدرافكو أيضا في البوسنة التي يحمل جنسيتها ورفضت تسليمه لكرواتيا.

واستقال زوران من تدريب دينامو زغرب في مارس الماضي.

وعمل ماميتش لسنوات في الخليج العربي، حيث قاد أندية العين والهلال والنصر. ‎

وتعد تجربته في العين الأفضل في مسيرته العربية، حيث فاز بلقب الدوري وكأس الرئيس، وحصد المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية 2018.