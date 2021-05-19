تقرير: النصر يسعى للتعاقد مع باولينيو معارا لمدة 6 أشهر

كشفت تقارير صحفية صينية عن آخر تطورات سعي نادي النصر السعودي لضم البرازيلي باولينيو، لاعب وسط غوانغزو إيفرغراند الصيني.

وأشارت التقارير نقلا عن صحيفة ”SINA“ الصينية، يوم الأربعاء، إلى أن ”النصر وصل لاتفاق مع إدارة النادي الصيني لاستعارة باولينيو لمدة 6 أشهر، بحيث يتكفل النصر بـ70% من قيمة الإعارة وغوانغزو بالقيمة الباقية 30%“.

ويستمر عقد باولينيو مع البطل السابق للدوري الصيني الممتاز حتى ديسمبر 2022.

وكان موقع ”ttplus.cn“ الصيني، أشار سابقا إلى أن باولينيو في طريقه للنصر على غرار مواطنه تاليسكا نظرا لأنه لا يزال في البرازيل التي وصلها أواخر العام الماضي لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة للعودة إلى الصين بسبب قيود السفر خلال الجائحة.

🌟🇧🇷 باولينيو 2021 ⚽️ أهداف + اسيست ..pic.twitter.com/sbmdcqEwiZ — بوردقا (@ZHD99) May 18, 2021

وكان نادي النصر أعلن، يوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم البرازيلي تاليسكا لمدة ثلاث سنوات، بعدما فسخ عقده مع غوانغزو بالتراضي نظرا لعدم تمكنه من العودة للصين في ظل قيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولعب باولينيو ضمن صفوف العديد من الأندية البرازيلية آخرها كورينثيانز عام 2013 قبل الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي ومنه إلى غوانغزو ثم برشلونة الإسباني الذي خاض معه 49 مباراة بمختلف البطولات قبل أن يعود إلى ناديه الصيني مجددا.

ويواجه النصر نظيره الرائد، مساء الخميس المقبل، على ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، فيما يقبع فريق الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.