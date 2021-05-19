التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

يخوض الهلال اختبارا صعبا أمام ضيفه الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري السعودي، بينما يستضيف الشباب منافسه العين في الجولة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الأهلي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال ضد الأهلي في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

وتقام مباراة الشباب ضد العين على ملعب ”الأمير خالد بن سلطان“ في الساعة السابعة و10 دقائق مساء اليوم الأربعاء.

وتذاع مباراة الشباب ضد العين عبر قناة KSA SPORTS2 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

جدول الترتيب.. وصراع التتويج

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، وحقق الفريق 15 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى 5 هزائم.

وسجل الهلال 51 هدفا واستقبل 24 هدفا.. ويبقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف الهلال والدوري السعودي برصيد 21 هدفا.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 38 نقطة، وحقق الفريق 11 فوزا وتلقى 11 هزيمة وتعادل 5 مرات.

وسجل الأهلي 41 هدفا واستقبل 48 هدفا، ويعد السوري عمر السومة هداف الأهلي برصيد 12 هدفا.

ويبقى الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة وخلفه الشباب في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، والذي يحل ضيفا غدا الخميس على أبها.

ويحتاج الهلال إلى 6 نقاط من آخر 3 جولات للتتويج بشكل رسمي بلقب الدوري السعودي، بينما يحتاج الشباب لخسارة الهلال 5 نقاط في آخر 3 جولات؛ ما يعني خسارته لقاء وتعادله في مباراة أخرى.

وتعادل الفريقان دون أهداف يوم الـ15 من يناير الماضي في الجولة الـ13 للدوري السعودي على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

الهلال.. وتجنب المفاجآت

يسعى الهلال لتجنب المفاجآت من أجل التتويج بشكل رسمي باللقب وخاصة أن مواجهة الأهلي أحد أبرز اللقاءات المهمة والتي تأتي في توقيت صعب للغاية خاصة مع صراع المنافسة على الدوري.

ويغيب عن صفوف الهلال المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بسبب الإصابة بجانب محمد البريك الظهير الأيمن.

وسقط الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورايس في فخ التعادل مع الباطن بهدف لكل منهما بالجولة الـ27 يوم الجمعة الماضي، وهو ما أثار مخاوف جماهيره من ضياع المزيد من النقاط.

ويعتمد مورايس على تشكيلة تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع محمد جحفلي ومتعب المفرج وأمير الكردي وياسر الشهراني بعدما شارك الأخير في المران الرئيس قبل لقاء الأهلي.

ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وبجواره محمد كنو مع ثلاثي صناعة اللعب لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وسباستيان جيوفينكو مع المهاجم بافتيمبي غوميز.

ويملك مورايس الثنائي سالم الدوسري وهتان باهبري كورقة مهمة قد يدفع بأحدهما بشكل أساسي في مباراة الليلة.

الأهلي.. وخبرة ريجيكامب

يتسلح الأهلي بخبرات مدربه الروماني لورينت ريجيكامب من أجل تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه وحصد انتصار معنوي في نهاية موسم مليء بالأزمات والمشاكل بالنسبة للفريق الأهلاوي.

وتولى ريجيكامب قيادة الهلال موسم 2014 – 2015 وسيخوض مواجهة خاصة ضد ”الموج الأزرق“.

ويفتقد الأهلي جهود الثلاثي إدريس فتوحي ومباي نيانغ وألفيس ساريتش وعبد الله حسون، ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الربيعي أو محمد العويس بعد اكتمال جاهزيته وأمامه رباعي خط الدفاع معتز هوساوي ومحمد آل فتيل ويزيد البكر وعبد الباسط هندي.

ويقود خط الوسط نوح الموسى وبجواره علي الأسمري وأمامهما ألكسندر ميتريتا وعلى الأطراف عبد الرحمن غريب وهيثم عسيري وعمر السومة.

وقال عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن دوافع الفوز أقوى لدى الهلال ولكن الأهلي يلعب أيضا دون ضغوط وقد يستطيع تحقيق المفاجأة.

وأوضح أن الهلال قادر على حصد الفوز في ظل قدرات هجومه، ولكن الفريق يعاني دفاعيا خاصة مع غياب جانج هيون، مؤكدا أن الأهلي لديه بعض عناصر الخبرة مثل عمر السومة.

وأشار إلى أن الشباب سيتمسك بالأمل خاصة أن الموسم الحالي صعب ومثير والمفاجآت واردة بدليل أن الباطن تعادل في الجولة الماضية مع الهلال.