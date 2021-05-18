إدارة الأهلي تعلن مقاضاة إحدى الشركات بسبب إطلاقها عبارات مسيئة تجاه النادي

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه إحدى الشركات التي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، عبارات مسيئة بحق النادي.

وأشار النادي في بيانه الرسمي، أن ”العبارات التي نشرت لا تمت للروح الرياضية أو الأخلاق بصلة“.

وقامت شركة تدعى ”سيار“، بنشر تغريدة عن وجود 12 تذكرة لديها لمباراة الأهلي ضد الهلال، التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، في الدوري السعودي، قائلة: ”لو فاتك برنامج افتراس الطحالب بناشيونال جيوغرافيك تعال شفه بالملعب“، وهي الجملة التي أشعلت غضب جمهور ”الراقي“ وطالبو الإدارة بمحاسبة الشركة، وهو ما قررت اتخاذه الإدارة.

قررت إدارة النادي #الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه إحدى الشركات التي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عبارات مسيئة تجاه الكيان الأهلاوي، والتي لا تمت للروح الرياضية أو الأخلاق بصلة. — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 18, 2021

ويصطدم الهلال بنظيره الأهلي، مساء الأربعاء، في قمة الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقد يحسم الهلال لقب الدوري في هذه الجولة، حيث تتبقى 3 مباريات لكل من الهلال والشباب والاتحاد، ويتصدر ”الزعيم“ الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، و5 نقاط عن الاتحاد وكذلك التعاون الذي يملك مباراتين فقط.

وإذا فاز الهلال على الأهلي، وخسر الشباب للمباراة الثالثة على التوالي عندما يواجه العين يوم الأربعاء، وأخفق أيضا الاتحاد في الفوز على أبها يوم الخميس، سيضمن حينها المتصدر الاحتفاظ باللقب.

بينما تراجع الأهلي في جدول الترتيب وابتعد تماما عن المنافسة، حيث خسر في 7 مباريات متتالية قبل أن يفوز بصعوبة (1-0) على القادسية، يوم الجمعة الماضي، وبعد هذا الانتصار بات الفريق في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.