شباب الأهلي يقدم عرضا جديدا لنادي النصر لشراء عقد ماشاريبوف

كشفت صحيفة ”اليوم“ أن إدارة شباب الأهلي دبي تقدمت بعرض جديد إلى نادي النصر السعودي؛ من أجل شراء عقد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بشكل نهائي.

وكان النصر قد تعاقد مع ماشاريبوف في يناير الماضي، قادمًا من باختاكور الأوزبكي، لمدة موسم ونصف الموسم، إلا أن النادي فشل في قيد اللاعب؛ بسبب أزمة عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتتم إعارة اللاعب إلى شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأوضحت الصحيفة، يوم الثلاثاء، أن إدارة نادي شباب الأهلي رفعت قيمة عرضها لإدارة النصر إلى 4 ملايين دولار، يتم تسديدها على دفعتين، من أجل شراء بطاقة ماشاريبوف.

وأبدى مسؤولو النصر رغبتهم في استعادة اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته؛ من أجل دعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وشارك ماشاريبوف مع الفريق الإماراتي في 19 مباراة، سجل خلالها هدفاً وصنع 9 أخرى، وحصد مؤخرا لقب كأس رئيس دولة الإمارات.

وقام اللاعب بنشر صورة مؤخرا على حسابه الخاص، وهو يرتدي قميص النصر في أعلى الصورة، وقميص شباب الأهلي في أسفلها، يتوسطهما قلب باللون الأصفر وآخر بالأحمر وعلامة استفهام، في محاولة لحصد استفتاء الجمهور بشأن رغبتهم برؤيته في أي نادٍ بينهما الموسم المقبل.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، كشف أن وكيل أعماله سيبحث مع إدارتي النصر السعودي وشباب الأهلي مستقبله خلال المرحلة المقبلة، مبدياً سعادته باللعب في دوري الخليج العربي، وفي نفس الوقت تحمسه لخوض تجربة مع النصر.