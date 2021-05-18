نادي الهلال يتخذ قرارا بخصوص صفقات الفريق‎

قرر نادي الهلال السعودي تأجيل مناقشة احتياجات الفريق الكروي الأول حتى الانتهاء من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية شهر مايو الجاري.

وستعقد الإدارة اجتماعات عدة مع لجنتها الفنية المكونة من عضوين أو ثلاثة من أعضاء الشرف وإدارة الكرة للاطلاع على التقارير الفنية المرفوعة في فترات سابقة من الروماني رازافان لوشيسكو والبرازيلي روجيرو ميكالي والسعودي عبداللطيف الحسيني المتضمنة آراؤهم حول مستويات اللاعبين وتوصياتهم لسد احتياجات الفريق.

كما سيتم التطرق إلى التقرير الذي سيرفعه المدرب الحالي البرتغالي خوسيه مورايس، لمعرفة الاحتياجات في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ”الجزيرة“ قررت الإدارة الهلالية تأجيل اتخاذ أي قرار حول اللاعبين الأجانب إلى حين انتهاء الموسم باستثناء التعاقد المعلن عنه مؤخرًا مع المهاجم المالي موسى ماريغا الذي سيكون هو المحترف السابع في الفريق.

في حين ستحدد التقارير مدى إمكانية استمرار أي من السداسي (جانغ هيون وغوستافو كويلار ولوسيانو فييتو وسيباستيان جيوفينكو وآندري كاريلو وبافيتمبي غوميز) من عدمه.

كما ستشمل الدراسة – وفقا للصحيفة – اللاعبين المعارين لأندية أخرى واللاعبين الصاعدين من فئة الشباب ولاعبي الفريق حاليا، وكذلك الحال بالجهاز الفني الذي سيتم اختياره خلفا لمورايس ”المؤقت“.

ويأتي تأجيل مناقشة أوضاع الفريق للمحافظة على الاستقرار الفني والمعنوي لكل العناصر من أجل التركيز على مباريات الحسم الثلاث المتبقية والفوز ببطولة الدوري.

الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب، والاتحاد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويتبقى للهلال 3 مباريات فقط أمام كل من الأهلي والتعاون والفيصلي بـ9 نقاط، ويحتاج إلى 5 نقاط فقط من المباريات الثلاث ليقتنص لقب الدوري السعودي بشكل رسمي.