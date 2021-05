تفاصيل اتفاق يونس بلهندة مع الهلال

وافق المغربي يونس بلهندة على الانتقال لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية عقده مع غلطة سراي التركي.

ووفقا للصحفي التركي أكرم كونور المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن وكيل يونس بلهندة التقى مع إدارة الهلال، ونقل لهم موافقة اللاعب، بعد رفضه لعرض من أولمبياكوس اليوناني.

وخلال الجلسة طلب بلهندة من إدارة الهلال عقدا لمدة 3 سنوات وراتبا سنويا قدره 5 ملايين يورو، واستجابت إدارة الهلال للمطالب.

ووافق يونس بلهندة على عرض نادي الهلال، رغم وجود عروض من الصين وأمريكا، وسيتوجه قريبا الى السعودية لمناقشة باقي تفاصيل الصفقة، وفق ما نقله الصحفي التركي.

