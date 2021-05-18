رياضة

تفاصيل اتفاق يونس بلهندة مع الهلال
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 8:45 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 9:55 GMT

تفاصيل اتفاق يونس بلهندة مع الهلال

بلهندة حاليا لاعب حر بعد فسخ عقده مع غلطة سراي بسبب تصريحات هاجم خلالها اللاعب إدارة ناديه.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وافق المغربي يونس بلهندة على الانتقال لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية عقده مع غلطة سراي التركي.

ووفقا للصحفي التركي أكرم كونور المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن وكيل يونس بلهندة التقى مع إدارة الهلال، ونقل لهم موافقة اللاعب، بعد رفضه لعرض من أولمبياكوس اليوناني.

وخلال الجلسة طلب بلهندة من إدارة الهلال عقدا لمدة 3 سنوات وراتبا سنويا قدره 5 ملايين يورو، واستجابت إدارة الهلال للمطالب.

ووافق يونس بلهندة على عرض نادي الهلال، رغم وجود عروض من الصين وأمريكا، وسيتوجه قريبا الى السعودية لمناقشة باقي تفاصيل الصفقة، وفق ما نقله الصحفي التركي.

بلهندة حاليا لاعب حر بعد فسخ عقده مع غلطة سراي بسبب تصريحات هاجم خلالها اللاعب إدارة ناديه.

يذكر أن إدارة الهلال تعمل على تدعيم صفوف الفريق بشكل سريع، عقب ضياع صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي انضم للغريم التقليدي النصر لثلاثة مواسم.

جماهير الهلال كانت شنّت هجوما على فهد بن نافل رئيس النادي، إثر فشل عملية انتقال تاليسكا للهلال، وترغب الإدارة في إيجاد بديل قوي.

 

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