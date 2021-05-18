باولينيو في طريقه للحاق بتاليسكا في النصر السعودي

كشف تقرير صحفي صيني أن البرازيلي باولينيو لاعب وسط غوانغزو في طريقه للحاق بمواطنه أندرسون تاليسكا إلى النصر السعودي.

وأعلن النصر الليلة الماضية تعاقده مع المهاجم البرازيلي تاليسكا لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعدما فسخ عقده مع غوانغزو بالتراضي نظرا لعدم تمكنه من العودة للصين في ظل قيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

تحول مذهل في الصفقة، اندرسون تاليسكا رسميا إلى نادي النصر السعودي بعد مفاوضات لعدة أسابيع مع الهلال pic.twitter.com/mkTXjLWjmx — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

وقال موقع ttplus.cn الصيني إن باولينيو لاعب وسط برشلونة السابق في طريقه للنصر على غرار مواطنه تاليسكا نظرا لأنه لا يزال في البرازيل التي وصلها أواخر العام الماضي لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة للعودة إلى الصين بسبب قيود السفر خلال الجائحة.

وأضاف الموقع أن النادي السعودي في طريقه لإعلان التعاقد مع باولينيو الذي سينتهي عقده الصيف المقبل، ورغم سعي أندية برازيلية وتركية للتعاقد مع الدولي السابق إلا أن راتبه السنوي المرتفع أصبح أكبر عقبة أمامه لمغادرة الفريق الصيني، ما لم يكن مستعدًا لخفض راتبه أو كان غوانغزو على استعداد لتحمل جزء من راتبه.

وما يرجح انتقال باولينيو للنصر هو أن لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق تابع حساب مواطنه مانو مينيزيس المدير الفني الحالي للنصر على انستغرام، ما يشير إلى أن للمدير الفني البرازيلي دورا في هذه الصفقة في حال تمت بالفعل، بينما تابع وليد عبد الله حارس النصر حساب باولينيو أيضا.

ويستمر عقد باولينيو مع البطل السابق للدوري الصيني الممتاز حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. ولا يريد غوانغزو السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة، لكنه يفضل بيعه للحصول على مقابل مادي كبير.

ويملك باولينيو البالغ عمره 32 عاما عرضا من أوروبا، وتحديداً من غلطة سراي التركي الذي تواصل معه بالفعل من أجل التوصل لاتفاق معه بشأن شروط راتبه، لكنه يعاني فنيا نظرا لأنه لم يشارك في أي مباراة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويتدرب باولينيو حاليا في ملعب فريقه السابق رد بول براغانتينو البرازيلي الذي يرغب في التعاقد معه ويقف راتبه الضخم حائلا أمام ذلك.

وقبل الدفاع عن قميص كورينثيانز، حيث توج معه بلقب كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية عام 2012، ارتدى باولينيو قميص رد بول براغانتينو بين عامي 2009 و2010 قبل الانتقال إلى أوروبا واللعب في توتنهام ثم برشلونة وبينهما لعب في غوانغزو الصيني.