مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويحذر وزير الرياضة (فيديو)‎

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ترشحه مرة أخرى لمقعد الرئيس، خلال الانتخابات المقبلة.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ إنه قرر الترشح مرة أخرى، من أجل ما أسماه ”الحفاظ على كيان نادي الزمالك“.

وشن مرتضي منصور هجوماً نارياً على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهددا بإظهار المزيد من الحقائق بالمستندات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مرتضى: ”أقوم بتجهيز الملفات لإرسالها الي اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا، وأمامي أسبوع سيتم خلاله ترجمة الملفات وإرسالها لتلك الجهات الدولية“.

ووجه مرتضى تحذيرا لوزير الشباب المصري قائلا: ”راجع نفسك ورجع الشرعية لنادي الزمالك، لديك فرصة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبته وإعادة الحق لأصحابه“.

وأتم: ”بعد إرسال الملفات لا أعلم ما الذي قد يحدث لي أو للرياضة في مصر“.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه مساء يوم الأحد 29 نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي آنذاك أن قرارها يأتي في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.

ونص القرار على ”وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة، أيهما أقرب“.