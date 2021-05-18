الأهلي يواجه الهلال باللاعبين الشباب‎

قرر الجهاز الإداري للنادي الأهلي السعودي بالاتفاق مع الجهاز الفني، الاعتماد على اللاعبين الشباب في باقي مباريات الموسم من دوري المحترفين.

ووفقا لصحيفة ”عكاظ“ فإن الأهلي قرر الاعتماد على اللاعبين الشباب في بقية مباريات الموسم؛ ما يعني أن الفريق يلعب مباراته المقبلة أمام الهلال متصدر الدوري، بلاعبيه الشباب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج الهلال لـ5 نقاط في مبارياته المقبلة لحسم اللقب، والفوز ببطولة الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بالاتفاق بين الجهاز الإداري والفني في النادي الأهلي، بعد الاستقرار على رحيل بعض اللاعبين المحترفين.

وقالت مصادر لصحيفة ”عكاظ“، إن الجهاز الإداري أبلغ بعض اللاعبين الأجانب، بأنه لن يتم الاستعانة بهم في المباريات المتبقية في بطولة دوري المحترفين، حتى انتهاء الموسم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.