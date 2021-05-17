بعد انضمام تاليسكا لنادي النصر.. الهلال يقترب من ضم يونس بلهندة

كشفت تقارير صحفية تركية، أن اللاعب المغربي يونس بلهندة قد بات قريبا من الانتقال لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبلهندة حاليا لاعب حر بعد فسخ عقده مع غلطة سراي بسبب تصريحات هاجم خلالها اللاعب إدارة ناديه.

نادي النصر يسخر من الهلال بعد حسم صفقة تاليسكا https://t.co/iNT91YluY3 pic.twitter.com/DwcqrraR7S — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

وبحسب تقارير تركية، فإن بلهندة قريب بالفعل من الهلال في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب لديه عروض أخرى أبرزها من طرابزون سبورت التركي.

كانت جماهير الهلال فد شنّت هجوماً على فهد بن نافل رئيس النادي عقب ضياع صفقة البرازيلي اندرسون تاليسكا الذي انضم للغريم التقليدي النصر لثلاثة مواسم.

وبحسب مصادر فإن فشل انتقال تاليسكا للهلال جاء بسبب تقديم عرض مالي للاعب يبلغ 5 ملايين يورو في الوقت الذي تلقى فيه عرضا بـ6.5 مليون يورو من النصر.

رسميا.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع أندرسون تاليسكا (فيديو) https://t.co/H6Aj4xpph3 pic.twitter.com/PxCRcUB0eX — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

وسيكون الظهور الأول لتاليسكا مع النصر عقب 88 يوما في المباراة الأولى للفريق في الموسم المقبل بالدوري المحلي.

وبحسب قناة espn فإن تاليسكا انضم للنصر في صفقة انتقال حر دون دفع أي مبلغ مالي لنادي الصيني.