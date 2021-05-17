رياضة

بعد انضمام تاليسكا لنادي النصر.. الهلال يقترب من ضم يونس بلهندة
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 17:21 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 18:10 GMT

بعد انضمام تاليسكا لنادي النصر.. الهلال يقترب من ضم يونس بلهندة

بلهندة حاليا لاعب حر بعد فسخ عقده مع غلطة سراي بسبب تصريحات هاجم خلالها اللاعب إدارة ناديه.

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المصدر: سلمان العنزي ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية تركية، أن اللاعب المغربي يونس بلهندة قد بات قريبا من الانتقال لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبلهندة حاليا لاعب حر بعد فسخ عقده مع غلطة سراي بسبب تصريحات هاجم خلالها اللاعب إدارة ناديه.

 

وبحسب تقارير تركية، فإن بلهندة قريب بالفعل من الهلال في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب لديه عروض أخرى أبرزها من طرابزون سبورت التركي.

كانت جماهير الهلال فد شنّت هجوماً على فهد بن نافل رئيس النادي عقب ضياع صفقة البرازيلي اندرسون تاليسكا الذي انضم للغريم التقليدي النصر لثلاثة مواسم.

وبحسب مصادر فإن فشل انتقال تاليسكا للهلال جاء بسبب تقديم عرض مالي للاعب يبلغ 5 ملايين يورو في الوقت الذي تلقى فيه عرضا بـ6.5 مليون يورو من النصر.

 

وسيكون الظهور الأول لتاليسكا مع النصر عقب 88 يوما في المباراة الأولى للفريق في الموسم المقبل بالدوري المحلي.
وبحسب قناة espn فإن تاليسكا انضم للنصر في صفقة انتقال حر دون دفع أي مبلغ مالي لنادي الصيني.

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