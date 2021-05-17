نادي النصر يسخر من الهلال بعد حسم صفقة تاليسكا

سخر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر تويتر من غريمه نادي الهلال؛ بعدما تمكن الأول من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي غوانغزو البرازيلي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

نعتقد ان أرقام اللاعب معروفة وعشان كذا ما في داعي ننزلها https://t.co/KcOeYoOB2R — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

وأعلن النصر بشكل رسمي عن ضم اللاعب في صفقة تحملها الأمير خالد بن فهد، رمز نادي النصر السعودي.

وقال نادي النصر عبر تويتر بعد الإعلان عن الصفقة: ”نعتقد أن أرقام اللاعب معروفة وعشان كذا ما في داعي ننزلها“.



ويسخر النصر من ارتباط اسم اللاعب بنادي الهلال، منذ شهر تقريبا، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صورا للاعب بقميص الهلال ومعها إحصاءاته مع الأندية التي لعب لها.

ورد الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل على تغريدة نادي النصر ساخرا: ”والله اللي ماسك الحساب مو أنا والله“.

وغرد حساب عبدالسلام الحارثي: ”مع بن نافل: طار الملعب طار تيكسيرا طار تاليسكا طاروا كل اللاعبين المحليين لم يعوض غياب خربين رغم علمه بخروجه لم يعوض بديل رازفان للآن كابر على رازفان وخسر الكاس والسوبر كابر على ميكالي ولم يسمع للجمهور بطولتنا الحقيقية هي خروج بن نافل فنتمنى تلبية رغبة الجمهور بتقديم الاستقالة“.

شباب

ابي هذه التغريدة تكون للتاريخ

كل تغريدة او كل مصدر ذكر ان #تاليسكا_هلالي حطوها تحت هذه التغريدة #تاليسكا_نصراوي 🤣

. pic.twitter.com/gVFgm9ixIb — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 17, 2021

وغرد الإعلامي محمد الدويش: ”بسكات تالي الليل أجيبه بسكات“ في إشارة لحسم نادي النصر صفقة تاليسكا دون ضجيج.

وعلق الإعلامي مبارك الشهري على الصفقة: ”في النصر الركلات الحرة من حلّ مهمش لسنوات إلى قوة ضاربة وحلّ جذري مع تاليسكا“.

وبدأ تاليسكا مسيرته في باهيا البرازيلي قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في 2014، ليخوض بعدها موسمين على سبيل الإعارة في بشيكتاش التركي بين عامي 2016 و2018.

وانتقل بعدها إلى غوانغزو الصيني في 2019 بعد موسم على سبيل الإعارة، ومنه إلى النصر الذي يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.