رسميًا.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع أندرسون تاليسكا (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب غوانغزو الصيني.

ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع اللاعب قبل عدة أسابيع غير أنها لم تكلل بالنجاح على الرغم من الاهتمام الكبير من متصدر الدوري السعودي باللاعب.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا 🤩

وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪#تاليسكا_نصراوي ✅#TaliscaIsYellow 💛 pic.twitter.com/LD0NQQhtlW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

ويعد تاليسكا صانع ألعاب غوانغزو من أبرز المواهب التي غادرت الدوري الصيني مؤخرًا بسبب وضع سقف للرواتب.

وكان نادي فلامنغو البرازيلي وبشكتاش التركي أيضًا لديهم اهتمام بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

تحول مذهل في الصفقة، اندرسون تاليسكا رسميا إلى نادي النصر السعودي بعد مفاوضات لعدة أسابيع مع الهلال pic.twitter.com/mkTXjLWjmx — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

ويتميز تاليسكا بمهارة كبيرة في التسديد من خارج منطقة الجزاء بخلاف الأدوار الهجومية التي يؤديها بكفاءة عالية جدًا.

ومن المتوقع أن يكون تاليسكا في قائمة النصر، الموسم المقبل، على حساب الأرجنتيني بيتي مارتينيز أو المغربي نور الدين أمرابط.

أفعالك تخلّد .. والنصر خالد .. pic.twitter.com/HTQCIYagc6 — مسلي آل معمر (@musalli9) May 17, 2021

وغرد نادي النصر عبر تويتر :“وقعت إدارة نادي ⁧النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا، وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات“.

وغرد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر مرفقا صورة رمز نادي النصر خالد بن فهد :“أفعالك تخلّد .. والنصر خالد“. في إشارة إلى تكفله بالصفقة المدوية.

ومع غوانزو سجل تاليسكا 39 هدفا وصنع 13 في 65 مباراة.