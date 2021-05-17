رياضة

رسميًا.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع أندرسون تاليسكا (فيديو)
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 13:43 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 14:35 GMT

رسميًا.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع أندرسون تاليسكا (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب غوانغزو الصيني. ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع اللاعب قبل عدة أسابيع غير أنها لم تكلل

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب غوانغزو الصيني.

ودخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع اللاعب قبل عدة أسابيع غير أنها لم تكلل بالنجاح على الرغم من الاهتمام الكبير من متصدر الدوري السعودي باللاعب.

ويعد تاليسكا صانع ألعاب غوانغزو من أبرز المواهب التي غادرت الدوري الصيني مؤخرًا بسبب وضع سقف للرواتب.
وكان نادي فلامنغو البرازيلي وبشكتاش التركي أيضًا لديهم اهتمام بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ويتميز تاليسكا بمهارة كبيرة في التسديد من خارج منطقة الجزاء بخلاف الأدوار الهجومية التي يؤديها بكفاءة عالية جدًا.

ومن المتوقع أن يكون تاليسكا في قائمة النصر، الموسم المقبل، على حساب الأرجنتيني بيتي مارتينيز أو المغربي نور الدين أمرابط.

وغرد نادي النصر عبر تويتر :“وقعت إدارة نادي ⁧النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا، وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات“.
وغرد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر مرفقا صورة رمز نادي النصر خالد بن فهد :“أفعالك تخلّد .. والنصر خالد“. في إشارة إلى تكفله بالصفقة المدوية.
ومع غوانزو سجل تاليسكا 39 هدفا وصنع 13 في 65 مباراة.

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