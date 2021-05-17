تقرير: كاريلي قد يرحل عن نادي الاتحاد السعودي لقيادة كورينثيانز البرازيلي

كشفت تقارير صحفية، أن فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سيرحل عن قيادة الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وقد يعود لقيادة كورينثيانز البرازيلي.

وينتهي عقد فابيو كاريلي مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة ”اليوم“ عن مصادر لها، بأن إدارة الاتحاد قررت الاستغناء عن كاريلي مع نهاية الموسم الجاري، والبحث عن مدرب أوروبي جديد.

بينما أشارت صحيفة ”meutimao“ البرازيلية، إلى أن ”كاريلي مرشح لخلافة المدرب فاغنر مانشيني وتولي المسؤولية الفنية لنادي كورينثيانز البرازيلي في الموسم المقبل“.

Coluna do @Lucas_Faraldo: Afinal, é verdade que Carille está livre no mercado da bola e cogitaria treinar o Corinthians? https://t.co/9qGogkKyVM — Meu Timão (@MeuTimao) May 17, 2021

وكان كاريلي قد بدأ مهمته التدريبية كمساعد في كورينثيانز، قبل أن يتولى المسؤولية الفنية الكاملة للفريق في يناير 2017، ثم رحل عن الفريق ليقود الوحدة السعودي قبل أن يعود له من جديد في يناير 2019.

وفي فبراير 2020، قاد كاريلي نادي الاتحاد، وخلال هذه الفترة لعب 40 مباراة، حقق الفوز في 17 منها، وتعادل في 14، وخسر 9 مباريات.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة.

كما يتبقى لفريق الاتحاد بالموسم، مواجهة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي ستجمعه بفريق الرجاء البيضاوي المغربي، خلال شهر أغسطس المقبل.