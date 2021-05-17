موقف عمر السومة من المشاركة في مباراة الأهلي ضد الهلال

كشفت تقارير صحفية عن موقف السوري عمر السومة، نجم الأهلي السعودي، من مواجهة فريقه المرتقبة ضد الهلال، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ28 للمسابقة.

كان السومة عانى من الإصابة في مواجهة فريقه السابقة ضد القادسية، بعد أن قاد الفريق للفوز بهدف نظيف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن ”الفحوصات التي خضع لها السومة، أمس، أثبتت تعرضه لشد عضلي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، بأن ”الإصابة لن تمنع السومة من المشاركة أمام الهلال“.

– الأسطورة عمر السومة وتنفيذ خيالي لـ ركلة الجزاء !👏pic.twitter.com/6PCz88ayY2 — S O M A H (@WorldOs9) May 14, 2021

بينما أكدت صحيفة ”الرياض“، أيضا جاهزية محمد العويس، حارس الأهلي، الذي غاب عن مواجهتي الفريق الماضيتين بسبب إصابة في مفصل يده، إلا أن اللاعب تجاوز تلك الإصابة وبات جاهزا للاستعانة بخدماته بمواجهة الهلال المرتقبة.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثاني، وفوزه على ”الراقي“ سيقربه خطوة من اقتناص باللقب.