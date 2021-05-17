نور الدين أمرابط نجم النصر يتلقى عرضا من الريان القطري

كشفت تقارير صحفية عن تلقي المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، عرضا من الريان القطري، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أمرابط مع النصر بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر مجانا، دون العودة لإدارة ناديه، مع بداية الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، فإن الريان دخل في مفاوضات رسمية مع أمرابط، حيث تلقى عرضا مدته موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، براتب سنوي قيمته 3 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن أمرابط يدرس العرض بشكل قوي، خاصة بعد تلقيه تحذيرا من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، حيث اشترط عليه الاستمرار مع الفريق السعودي، أو الانتقال إلى أوروبا، لكي يتم استدعاؤه في المعسكرات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط يرغب في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يجبره على التمهل حتى نهاية الموسم من أجل معرفة مستقبله مع ناديه النصر كخيار أول، مشددة على أن أمرابط لم يرد حتى الآن على العرض القطري، حيث يعتزم الجلوس مع إدارة النصر في الصيف، من أجل مناقشة مستقبله.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر خاص لها أن أمرابط تلقى عروضا أخرى من دوريات في إسبانيا وهولندا وتركيا وقطر، مؤكدا أن ”اللاعب يفضل الانتظار لنهاية الموسم ودراسة العروض كافة، حيث ما زال لديه رغبة للعب مع نادي النصر لمدة موسم على الأقل“.

وانضم أمرابط إلى صفوف النصر في 2018 لمدة 3 أعوام، قادما من واتفورد الإنجليزي وأصبح من العناصر الأساسية خلال السنوات الماضية.

وشارك أمرابط مع النصر في 31 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم حتى الآن وسجل 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

إيفرتون ريبيرو

من ناحية أخرى، كشفت تقارير عن رغبة النصر في ضم اللاعب المخضرم إيفرتون ريبيرو، لاعب فلامنغو البرازيلي.

وبحسب ما نقله حساب megfootball فإن إدارة النصر ستجتمع الأسبوع المقبل مع مسؤولي النادي البرازيلي لبحث طلباتهم.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن أن النادي البرازيلي يريد بيع اللاعب بسبب تعرضه لأزمة مالية خانقة، وأنهم طلبوا نحو 10 ملايين يورو لبيع عقده.

وبحسب تلك التقارير، فإن هناك عدة أندية عربية أخرى ترغب في ضم اللاعب بخلاف النصر.

ريبيرو من مواليد 1989 ويبلغ من العمر 32 عاما ويجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وسبق له الاحتراف في شباب الأهلي دبي الإماراتي.