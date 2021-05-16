إدارة النصر تفاوض مهاجمًا أجنبيًا يلعب في الدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد العنزي عن وجود رغبة لدى إدارة نادي النصر بضم مهاجم أجنبي يلعب في الدوري السعودي.

ولم يكشف العنزي في تصريحاته عبر برنامج ”الدوري مع وليد“ عن اسم اللاعب، لكن مصادر قريبة من الإدارة كشفت أن النادي يستهدف اثنين من الأجانب الموجودين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن كارلوس ستراندبيرغ مهاجم أبها، وهداف الفريق، والبرتغالي فابيو مارتينز محترف الشباب، هما الأبرز حاليًا، والأوفر حظًا للانضمام للعالمي.

ويسعى النصر إلى ضم اللاعبين، أو أحدهما خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

#الدوري_مع_وليد | محمد العنزي: لا أعتقد أن مايكون والكوري سيستمرون الموسم القادم .. سيكون هناك مهاجم بجانب حمدالله.. امرابط طالب حمدالله بتنفيذ ركلة الجزاء لأنه يحترق ليبقى في النصر.#قناة_SBC pic.twitter.com/BUaWVDgGGP — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 16, 2021

وتنتهي إعارة البرتغالي فابيو مارتينز مع نادي الشباب، نهاية الموسم الحالي، وطلب ناديه البرتغالي نحو 10 ملايين يورو لبيع اللاعب بصورة نهائية.

وكان هداف أبها كارلوس ستراندبيرغ في دائرة اهتمامات النصراويين خلال الموسم الشتوي الماضي، ولا يزال اللاعب مرغوبًا من قبل النصراويين.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.