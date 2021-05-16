رياضة

إدارة النصر تفاوض مهاجمًا أجنبيًا يلعب في الدوري السعودي
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 21:36 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 22:25 GMT

إدارة النصر تفاوض مهاجمًا أجنبيًا يلعب في الدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد العنزي عن وجود رغبة لدى إدارة نادي النصر بضم مهاجم أجنبي يلعب في الدوري السعودي. ولم يكشف العنزي في تصريحاته عبر برنامج "الدوري مع وليد" عن

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشف الإعلامي محمد العنزي عن وجود رغبة لدى إدارة نادي النصر بضم مهاجم أجنبي يلعب في الدوري السعودي.

ولم يكشف العنزي في تصريحاته عبر برنامج ”الدوري مع وليد“ عن اسم اللاعب، لكن مصادر قريبة من الإدارة كشفت أن النادي يستهدف اثنين من الأجانب الموجودين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن كارلوس ستراندبيرغ مهاجم أبها، وهداف الفريق، والبرتغالي فابيو مارتينز محترف الشباب، هما الأبرز حاليًا، والأوفر حظًا للانضمام للعالمي.

ويسعى النصر إلى ضم اللاعبين، أو أحدهما خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

 

وتنتهي إعارة البرتغالي فابيو مارتينز مع نادي الشباب، نهاية الموسم الحالي، وطلب ناديه البرتغالي نحو 10 ملايين يورو لبيع اللاعب بصورة نهائية.

وكان هداف أبها كارلوس ستراندبيرغ في دائرة اهتمامات النصراويين خلال الموسم الشتوي الماضي، ولا يزال اللاعب مرغوبًا من قبل النصراويين.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

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