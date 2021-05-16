رياضة

تقارير: الهلال يخاطب رومان سايس والنصر يسعى إلى التعاقد مع جاستون راميرز
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 20:26 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 20:55 GMT

تقارير: الهلال يخاطب رومان سايس والنصر يسعى إلى التعاقد مع جاستون راميرز

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، المختص في أخبار الانتقالات العالمية، أن نادي الهلال السعودي أجرى اتصالات أولية مع النجم المغربي رومان سايس، نجم ولفرهامبتون،

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، المختص في أخبار الانتقالات العالمية، أن نادي الهلال السعودي أجرى اتصالات أولية مع النجم المغربي رومان سايس، نجم ولفرهامبتون، وندرز الإنجليزي.

وقال ألميدا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ إن عقد اللاعب المغربي ينتهي مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم، ويمكن للهلال المضي قدمًا في التعاقد مع سايس.

وأشار إلى أن الاتصالات التي أجراها الهلال مع رومان سايس كانت شفهية فقط، ولم يدخل النادي السعودي في المفاوضات بشكل جدّي.

ويلعب سايس البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي ولفرهامبتون، وندرز الإنجليزي، منذ 2016، وينضم إلى قائمة المنتخب المغربي بشكل منتظم.

النصر يسعى إلى التعاقد مع نجم سامبدوريا

من جهة أخرى كشف ألميدا أن نادي النصر سيقدم عرضًا للاعب الأوروغوياني جاستون راميرز، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ29 عامًا مع سامبدوريا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، وسيرحل مجانًا عقب نهاية تعاقده.

ومن المحتمل أن يقدم النصر عقده للاعب الأوروغوياني خلال الفترة المقبلة.

وجاستون راميريز يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده، وسبق له اللعب في أندية ساوثهامبتون، وهال سيتي، وميدلسبرة الإنجليزيين، وبولونيا، وسامبدوريا، الإيطاليين.

وارتبط اسم راميريز بالانتقال إلى الشباب السعودي في سوق الانتقالات، الموسم الماضي، إلا أنها فشلت بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

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