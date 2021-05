تقارير: الهلال يخاطب رومان سايس والنصر يسعى إلى التعاقد مع جاستون راميرز

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، المختص في أخبار الانتقالات العالمية، أن نادي الهلال السعودي أجرى اتصالات أولية مع النجم المغربي رومان سايس، نجم ولفرهامبتون، وندرز الإنجليزي.

وقال ألميدا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ إن عقد اللاعب المغربي ينتهي مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم، ويمكن للهلال المضي قدمًا في التعاقد مع سايس.

وأشار إلى أن الاتصالات التي أجراها الهلال مع رومان سايس كانت شفهية فقط، ولم يدخل النادي السعودي في المفاوضات بشكل جدّي.

ويلعب سايس البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي ولفرهامبتون، وندرز الإنجليزي، منذ 2016، وينضم إلى قائمة المنتخب المغربي بشكل منتظم.

