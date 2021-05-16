تقارير: الهلال يخاطب رومان سايس والنصر يسعى إلى التعاقد مع جاستون راميرز

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، المختص في أخبار الانتقالات العالمية، أن نادي الهلال السعودي أجرى اتصالات أولية مع النجم المغربي رومان سايس، نجم ولفرهامبتون، وندرز الإنجليزي.

وقال ألميدا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ إن عقد اللاعب المغربي ينتهي مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم، ويمكن للهلال المضي قدمًا في التعاقد مع سايس.

وأشار إلى أن الاتصالات التي أجراها الهلال مع رومان سايس كانت شفهية فقط، ولم يدخل النادي السعودي في المفاوضات بشكل جدّي.

ويلعب سايس البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي ولفرهامبتون، وندرز الإنجليزي، منذ 2016، وينضم إلى قائمة المنتخب المغربي بشكل منتظم.

🚨#AlHilal is interested in Romain #Saiss from #Wolverhampton.

The Moroccan player ends his contract with the English club at the end of the season and the Saudi club can proceed to his siganture as a free agent. Just the first contacts, nothing guaranteed. 🇲🇦 #transfers https://t.co/Jxg0RWsNNw — Pedro Almeida (@pedrogva6) May 16, 2021

النصر يسعى إلى التعاقد مع نجم سامبدوريا

من جهة أخرى كشف ألميدا أن نادي النصر سيقدم عرضًا للاعب الأوروغوياني جاستون راميرز، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ29 عامًا مع سامبدوريا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، وسيرحل مجانًا عقب نهاية تعاقده.

ومن المحتمل أن يقدم النصر عقده للاعب الأوروغوياني خلال الفترة المقبلة.

🚨#AlNassr will make a contract proposal to Gaston #Ramirez that will leave #Sampdoria at zero cost. 🟡 #transfers — Pedro Almeida (@pedrogva6) May 16, 2021

وجاستون راميريز يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده، وسبق له اللعب في أندية ساوثهامبتون، وهال سيتي، وميدلسبرة الإنجليزيين، وبولونيا، وسامبدوريا، الإيطاليين.

وارتبط اسم راميريز بالانتقال إلى الشباب السعودي في سوق الانتقالات، الموسم الماضي، إلا أنها فشلت بسبب الاختلاف على المقابل المادي.