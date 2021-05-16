رومارينيو نجم الاتحاد قريب من الانتقال إلى الدحيل

قالت قناة الكأس القطرية، إن محترف نادي الاتحاد السعودي الحالي البرازيلي رومارينيو بات قريبا من الانتقال لنادي الدحيل القطري.

وبحسب الكاس، فإن رومارينيو سيكون بديلا لمواطنه البرازيلي دودو الذي قررت الإدارة عدم تمديد عقد إعارته.

ويرتبط رومارينيو بعقد مع الاتحاد حتى 2022، وهو العنصر الأهم في الخط الهجومي لنادي الاتحاد؛ إذ يساهم بشكل فعال في نتائج الفريق منذ الانتقال إليه قادما من الجزيرة الإماراتي.

#الديوانية

مساعد العبدلي: #الاتحاد يملك أفضل عمود فقري في الدوري، "غروهي وحجازي وكريم ورومارينهو"، وكل هذا العمود يتحطّم عند بروجوفيتش الذي يتحمل 60% مما يحصل في الفريق.#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/1i4hwiHhtI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 15, 2021

إلى ذلك، اعتبر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مدير المركز الإعلامي السابق بنادي النصر، أن لاعب الاتحاد بريغوفيتش هو أكبر مقلب شربه النادي.

وفقد الاتحاد كثيرا من فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد التعادل مع ضمك1-1في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الصرامي عبر حسابه الرسمي على تويتر :”ما ذنب مدرج الذهب، بأن يتحمل مشاهدة هذا المهاجم المَقلب الذي حطم أمال الاتحاد في تحقيق الفوز والانفراد بالوصافة.“

وتابع :“الفرصة السهلة التي أهدرها مع بداية الشوط الثاني أمام مرمي ضمك كشفت إمكانياته المتواضعة ”.

وأضاف:“بريغوفتش أكبر مقلب فني واقتصادي تعرض له الاتحاد في تاريخه“.

وفشل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في استغلال تعادل الهلال وخسارة الشباب، ليسقط في فخ التعادل أمام ضمك مضيفه، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع ترتيب الاتحاد بهذا التعادل إلى المركز الرابع بـ47 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون ثالث الترتيب، مع لعبه مباراة أقل، فيما أصبح رصيد ضمك 29 نقطة في المركز قبل الأخير.