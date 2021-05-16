وفاة سامي النعاش مدرب منتخب اليمن بعد إصابته بكورونا

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم وفاة سامي النعاش المدرب اليمني (64 عاما) بعد صراع استمر شهرا مع فيروس كورونا المستجد.

وكان النعاش محتجزا بأحد مراكز العزل بعدن، إذ أصيب بالفيروس خلال تواجده بمعسكر المنتخب اليمني بمحافظة شبوة منتصف أبريل الماضي.



ولد سامي النعاش مدرب منتخب اليمن في الثاني من مايو عام 1957 في مدينة عدن ”كريتر“ ولعب لنادي التلال، ثم قاده كمدرب للقب الدوري عام 2006 بعد غياب دام 15 عاما عن تحقيق اللقب.

وقاد النعاش أيضا نادي اتحاد اب والهلال الساحلي، وحقق معهما نتائج جيدة.

ويخوض المنتخب اليمني حاليا تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا كما يستعد للتصفيات التمهيدية لكأس العرب فيفا2021.

وعبرت إدارة ناديه التلال في بيان نعي النعاش، عن وجع وألم وأسف – برحيل اسم كبير قدم للرياضة اليمنية كل معطيات النجومية منذ أن كان لاعبا في صفوف الفريق الأحمر، ثم مدربا كبيرا حقق للنادي البطولة عام 2006.

وقال بيان النعي التلالي: ”يرحل هؤلاء ليتركوا في القلب حالة حزن لا تنتهي ، فكل الممرات التي يحتويها النادي الكبير “تلال الوطن” تتحدث عن مسيرة طويلة كتبت بأسماء ونجوم كبار، الراحل سامي النعاش احد هؤلاء الذي تركوا البصمة لاعبا ومدربا، وكتبوها في عمق تاريخ طويل جدا، تقراءه الأجيال المتعاقبة للتعلم منه الدروس.