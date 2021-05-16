هل غضب محمد الدعيع بسبب الفيديو الذي عرضه وليد الفراج؟

غرد محمد الدعيع، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ”تاريخي أكبر منكم“ دون توضيح المقصود بالتغريدة، ثم أتبعها بتغريدة أخرى غاضبة قال فيها ”دعد ابنتي مع بعض إنجازاتي الصغيرة يا جاهل“ مرفقا صورة ابنته دعد مع بعض الكؤوس والميداليات.

تاريخي اكبر منكم — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) May 15, 2021

وربط كثيرون بين تغريدتي محمد الدعيع الغاضبتين وفيديو الهدف الذي عرضه وليد الفراج عبر برنامجه ”الدوري مع وليد“ إذ قارن بين هدف ديميتري لاعب الوحدة في شباك الفتح، وهدف قديم للاعب سلطان اللحياني في شباك محمد الدعيع حارس الهلال.

اللي مهو عارف ليش الدعيع زعلان وشخبط فيه تويتر وقال تاريخي اكبر منكم ويصور البطولات وكذا هذا المقطع الذي استفز ابو دعد ههههههه https://t.co/41evgchDuS — احمد الذروي🇸🇦 (@ahmadaldrwi) May 16, 2021

وغرد أحمد الزوري :“ للي مهو عارف ليش الدعيع زعلان وشخبط فيه تويتر وقال تاريخي اكبر منكم ويصور البطولات وكذا.. هذا هو المقطع الذي استفز ابو دعد“.

دعد بنتي مع انجازاتي الصغيره يا جاهل pic.twitter.com/w8geQj0CTQ — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) May 15, 2021

نتائج الدوري السعودي..

وقفز التعاون إلى المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مضيفه الرائد واكتفاء الاتحاد بالتعادل 1-1 في ملعب ضمك المتعثر يوم السبت.

ورفع التعاون رصيده إلى 47 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطة واحدة على الاتحاد الذي خاض 26 مباراة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة وله 52 نقطة من 27 مباراة متفوقا بأربع نقاط على الشباب ثاني الترتيب.

وهز التعاون الشباك في نهاية الشوط الأول وبعد الاستراحة مباشرة ليحقق الفوز.

ومنح سميحان الثابت التقدم للفريق الزائر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وبعد دقيقتين من الاستراحة أضاف أليخاندرو روميرو الهدف الثاني.

وقلص عبد الله المقرن الفارق للرائد قبل ثماني دقائق من النهاية.

وتوقف رصيد الرائد عند 35 نقطة من 27 مباراة في المركز العاشر.

وفي ملعب ضمك منح إيميليو زيلايا التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الثامنة.

وانتظر الاتحاد حتى ست دقائق من النهاية ليدرك التعادل عبر جاري رودريجيز.

وبقي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة متأخرا بنقطتين عن الوحدة الذي وضع حدا لهزيمته في سبع مباريات متتالية بانتصاره 3-2 على مضيفه الفتح.

وتقدم ديميتري بتراتوس للوحدة بعد عشر دقائق، لكن الفتح انتفض بفضل ثنائية مراد باتنا من ركلة جزاء وكريستيان كويفا في الدقيقتين الـ20 والـ37.

وبعد ذلك بدقيقتين أدرك أيمن الخليف التعادل للفريق الضيف.

وحسم حسين العيسى انتصار الوحدة قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويأتي الوحدة في المركز الـ14 في منطقة الهبوط متأخرا بفارق الأهداف عن الباطن.