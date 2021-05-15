بعد تعادل الاتحاد وضمك.. كم نقطة يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي؟ ‎

اقترب نادي الهلال من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل الاتحاد أمام ضمك، مساء السبت.

وسقط نادي الاتحاد في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك بهدف لمثله، في لقاء الفريقين لحساب الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وابتعد الاتحاد بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد أن أعطى الهلال فرصة الابتعاد بالصدارة، والظفر باللقب.

الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب، والاتحاد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

يتبقى للهلال 3 مباريات فقط أمام كل من الأهلي والتعاون والفيصلي بـ9 نقاط، ويحتاج إلى 5 نقاط فقط من المباريات الثلاث ليقتنص لقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

وفي حالة وصول الهلال إلى 57 نقطة، لن يتمكن أي فريق من الوصول إلى هذا الرقم، حيث يحتل الشباب المركز الثاني، وفي حالة حصده لـ9 نقاط المتبقة له سيصل إلى 57 نقطة أيضًا، ولكن يتفوق الهلال بالمواجهات المباشرة، ما يعني تتويج الزعيم رسميًا بلقب الدوري.

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي: