ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يتعادل أمام ضمك ويبتعد عن صراع المنافسة على اللقب

سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك بهدف لمثله في لقاء الفريقين لحساب الجولة 27 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وابتعد الاتحاد بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد أن أعطى الهلال فرضة الابتعاد بالصدارة، والظفر باللقب.

تقدم ضمك عبر زيلايا في الشوط الاول، فيما نجح الاتحاد في خطف التعادل عبر جاري رودريغيز قبل نهاية المباراة.

بهذه النتيجة وصل الاتحاد الى النقطة 47 في المركز الرابع، فيما رفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

فاز التعاون على مضيفه الرائد 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضاً فوز الوحدة على الفتح 3-2.

وسجل هدفي التعاون سميحان النابت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأليخاندرو جامارا في الدقيقة 47، فيما سجل هدف الرائد الوحيد عبد الله المقرن في الدقيقة 82.

ورفع التعاون رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الرائد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الوحدة فوزاً مثيراً أمام مضيفه الفتح 3-2 .

وسجل أهداف الوحدة ديميتري بتراتوس وأيمن شفيق الخليف وحسين أحمد العيسى في الدقائق العاشرة و39 و87، فيما سجل هدفي الفتح مارد باتنا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وكريستيان كويفا في الدقيقة 37.

ورفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد الفتح عند 38 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: