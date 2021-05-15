حقيقة رحيل كاريلي عن قيادة نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

أكد الناقد الرياضي، عدنان جستنية، أن التقارير التي أشارت إلى قرب رحيل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد السعودي، مجرد شائعات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كاريلي نهاية الموسم الجاري.

وقال جستنية، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت:“هنالك شائعات بأن كاريلي سيتعاقد مع العين الإماراتي، ولكنها كلها شائعات مغرضة، ولها أهدافها، ولم يحدث شيء من هذا القبيل“.

وأضاف:“تواصلت شخصيًا مع المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد الصادق، وأكد لي أن عقد المدرب ما زال مستمرًا، وقرار بقائه من عدمه لن يُبت فيه إلا في نهاية الموسم، وظهور هذه الشائعات لها أهدافها، ولن تتحقق كما يتمنى البعض“.

عدنان جستنية : رحيل مدرب الإتحاد كاريللي لنادي العين "إشاعة".

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/f3dkrgJUbM — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 14, 2021

وكانت تقارير أشارت إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد لم يتوصّلوا إلى اتفاق مع كاريلي بشأن تجديد عقده، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع أخير خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم الملف بشكل رسمي.

ويواجه نادي الاتحاد نظيره ضمك، مساء اليوم السبت، وهدفه الاقتراب أكثر من المنافسة المباشرة على لقب الدوري السعودي.

وانتهت نتائج، أمس الجمعة، بالنسبة للهلال والشباب لصالح ”العميد“، حيث تجمّد رصيد الشباب الوصيف عند 48 نقطة، عقب خسارته على يد الاتفاق، بينما خرج ”الزعيم“ بنقطة وحيدة من مباراته مع الباطن، بعد التعادل (1-1)، ليصبح رصيده 52 نقطة في صدارة البطولة.

وينتظر الاتحاد 4 مباريات مهمة في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة حصدها خلال 26 جولة من 12 انتصارًا، و10 تعادلات.

يذكر أن كاريلي تولى مهمة تدريب الاتحاد الموسم الماضي، بعدما كان يعاني الفريق على مستوى النتائج، حيث كان يصارع الهبوط، ولكن هذا الموسم نجح بتقديم نتائج مميزة، حيث وصل به للمنافسة بقوة على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.