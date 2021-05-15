رياضة

وليد الفراج عن أول حلقة بعد وفاة عادل التويجري: كانت صعبة جدًا‎
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 12:30 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 13:15 GMT

وليد الفراج عن أول حلقة بعد وفاة عادل التويجري: كانت صعبة جدًا‎

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على نعي الراحل عادل التويجري بكلمات مؤثرة، في أول ظهور له عقب وفاة الأخيرة، والذي رحل عن عالمنا في الأيام الأخيرة من شهر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على نعي الراحل عادل التويجري بكلمات مؤثرة، في أول ظهور له عقب وفاة الأخيرة، والذي رحل عن عالمنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وتوفي التويجري عن 40 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وكان آخر ظهور للتويجري، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في برنامج ”الدوري مع وليد“ والذي علق خلاله على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، ليتوقف البرنامج طوال الأيام الماضية، ويعود، يوم أمس، بعد استعادة منافسات الدوري السعودي.

وقال الفراج على الهواء:“لا أخفي عنكم صعوبة الحلقة، هي الأولى بعد العيد، وقبل أسبوع الكل يعلم أننا فقدنا أخًا عزيزًا الأستاذ عادل التويجري، والحقيقة الموضوع كان صدمة كبيرة، صدمة الفقد والمفاجأة، ومشوار عمر طويل قضيناه في العمل“.

وأضاف:“ولكن هذا قضاء الله وقدره، والتويجري كان أحد أركان الإعلام الرياضي في المملكة، والجميع تفاعل مع هذا الحدث، ولكن الحياة لا بد أن تستمر، ومن أحبه ومن كان لا يحبه الجميع تأثروا برحيله“.

وعاد الفراج وكتب عبر حسابه على ”تويتر“ واضعًا رابط الحلقة:“كانت حلقة صعبة جدًا.. ولكن الحمد لله على كل شيء“.

وعمل التويجري، ناقدًا رياضيًا في العديد من البرامج الرياضية، كان أبرزها ”أكشن يا دوري“، و“الدوري مع وليد“، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه كان عضوًا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي.

وكتب التويجري في العديد من الصحف، مثل: مكة، والشرق، والاقتصادية.

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