بعد تعثر الهلال.. هذه فرص الاتحاد والشباب في التتويج بالدوري السعودي‎

أهدر نادي الهلال فرصة توسيع الفارق مع الشباب إلى 6 نقاط في صراع الصدارة، بعد أن أضاع بافتيمبي غوميز ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليكتفي بالتعادل 1-1 مع الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

ودخل الهلال اللقاء وهو يعرف أن منافسه المباشر الشباب سقط أمام الاتفاق بنتيجة (4-3)، أمس، وكان الفوز على الباطن سيوسع الفارق إلى ست نقاط قبل ثلاث جولات على النهاية.

ويبقى الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب.

ويحتاج الهلال إلى الحصول على 7 من أصل 9 نقاط ممكنة من مبارياته المقبلة، حتى يحافظ على لقبه رسميًا، دون انتظار منافسيه.

ويمكن لنادي الاتحاد السعودي انتزاع المركز الثاني، وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع الهلال إذا هزم ضمك المتعثر، اليوم السبت.

حظوظ الاتحاد

ولكن هناك سيناريو آخر سيشعل الدوري السعودي في أمتاره الأخيرة حال حدوثه، وهو بعودة حظوظ ”العميد“ لاقتناص لقب الدوري.

ويتوقف سيناريو فوز الاتحاد بالدوري على خسارة الهلال في لقاء واحد فقط من أصل 3 مباريات قوية تنتظره، ضد الأهلي والتعاون والفيصلي، في المقابل يجب أن يفوز الاتحاد في مبارياته الأربع المتبقية، ضد ضمك وأبها والعين والنصر، على الترتيب.

يذكر أن الاتحاد انتصر في 12 مباراة، وتعادل 10 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة، في 4 مواجهات سابقة.

3 مباريات جمعت #ضمك_الاتحاد في تاريخ دوري المحترفين.. انتصر #ضمك في 2 منها! 🔝⚽️ من سيكسب اللقاء الرابع؟ 😍👌 pic.twitter.com/1PK8inoGME — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 14, 2021

حظوظ الشباب

أما نادي الشباب السعودي فيتبقى له حظوظ بالتأكيد في اقتناص لقب الدوري لهذا الموسم، بعدة سيناريوهات، أولها خسارة الهلال مباراة واحدة ويتعثر في أخرى سواء بالتعال أو الخسارة.

وأيضا يجب على الشباب أن يفوز في جميع مبارياته المتبقية، ويتعثر الاتحاد في لقاء واحد سواء بالخسارة أو التعادل.

ويمتلك الليوث 48 نقطة من 27 مواجهة، وحقق الفوز في 14 مناسبة، مع التعادل 6 مرات، والهزيمة 7 مواجهات سابقة.