بافيتيمبي غوميز يحقق رقما قياسيا مع الهلال بعد هدفه في شباك الباطن

سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، هدفا رائعا لفريقه في شباك الباطن، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة، في الجولة الـ27 للدوري السعودي.
وجاء هدف غوميز مع الدقيقة 17 من تصويبة قوية من داخل منطقة العمليات لتسكن شباك الباطن.
ورفع غوميز رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويلاحقه كارلوس ستراندبيرغ، نجم أبها، برصيد 16 هدفا، ثم كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، برصيد 15 هدفا.
د17' هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#الهلال 1 : 0 #الباطن
#الهلال_الباطن
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/QH1lD32qKs
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021
وأصبح غوميز أول لاعب في تاريخ نادي الهلال يُسجل أكثر من 20 هدفا في موسم واحد لـ3 مواسم متتالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
حصل غوميز على وصيف لقب الهداف في نسختي العامين الماضيين، الأولى بـ21 هدفا، والثانية بـ27 هدفا.
وانضم غوميز لصفوف الهلال السعودي في فترة انتقالات صيف عام 2018 قادما من غلطة سراي التركي، ويُعد الفرنسي أحد أفضل المحترفين الأجانب في تاريخ النادي.