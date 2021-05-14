بافيتيمبي غوميز يحقق رقما قياسيا مع الهلال بعد هدفه في شباك الباطن

سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، هدفا رائعا لفريقه في شباك الباطن، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة، في الجولة الـ27 للدوري السعودي.

وجاء هدف غوميز مع الدقيقة 17 من تصويبة قوية من داخل منطقة العمليات لتسكن شباك الباطن.

ورفع غوميز رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويلاحقه كارلوس ستراندبيرغ، نجم أبها، برصيد 16 هدفا، ثم كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، برصيد 15 هدفا.

وأصبح غوميز أول لاعب في تاريخ نادي الهلال يُسجل أكثر من 20 هدفا في موسم واحد لـ3 مواسم متتالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حصل غوميز على وصيف لقب الهداف في نسختي العامين الماضيين، الأولى بـ21 هدفا، والثانية بـ27 هدفا.

وانضم غوميز لصفوف الهلال السعودي في فترة انتقالات صيف عام 2018 قادما من غلطة سراي التركي، ويُعد الفرنسي أحد أفضل المحترفين الأجانب في تاريخ النادي.