حسرة خالد البلطان بعد خسارة الشباب أمام الاتفاق (فيديو)

ظهرت ملامح الحزن والحسرة على خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، بعد خسارة فريقه أمام الاتفاق، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري السعودي.

والتقطت الكاميرات الناقلة للمباراة مشهد البلطان مع نهاية المباراة وهو يبدو حزينا ويتحدث مع أحد الأشخاص بجانبه وهو غير مصدق ما ذهبت إليه النتيجة، خاصة بعد أن كان الفريق متقدما بثنائية في الشوط الأول لينقلب اللقاء إلى خسارة برباعية في الشوط الثاني.

وتعرض الشباب لضربة قوية في الصراع على لقب الدوري السعودي بعد خسارته 4-3 من الاتفاق اليوم الجمعة ليعطي الفرصة للمتصدر الهلال لتوسيع الفارق إلى ست نقاط قبل ثلاث جولات على النهاية.

وأهدر الشباب صاحب المركز الثاني تقدمه 2-صفر عبر أوديون إيغالو في أول 22 دقيقة لينتفض الاتفاق بإدراك التعادل بهدفي وليد أزارو وسليمان دوكارا قبل وبعد الاستراحة.

ومنح المغربي أزارو التقدم للاتفاق قبل أن يتعادل فابيو مارتينز للشباب لكن الكلمة الأخيرة كانت لمحمد الكويكبي بتسجيل الهدف الرابع قبل سبع دقائق على النهاية.

ولم يتعاف الشباب من خسارته الثقيلة 5-1 من الهلال في المباراة السابقة ليتوقف رصيده عند 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المرشح للفوز على الباطن المتعثر في وقت لاحق اليوم.

وتقدم الاتفاق للمركز الخامس ولديه 41 نقطة.