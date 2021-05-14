ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يسقط أمام الاتفاق ويمنح الهلال هدية.. والنصر يعبر العين

اقتنص فريق الاتفاق فوزا ثمينا من نظيره الشباب، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، في الجولة الـ27 للدوري السعودي.

وتقدم للشباب النيجري أوديون إيغالو بهدفين في الدقيقتين 11، و22، وأضاف فابيو مارتينز الهدف الثالث مع الدقيقة 76.

وسجل للاتفاق كل من، وليد أزارو (هدفين) وسوليمان دوكارا في الدقائق 40 و48، و68.

ومع الدقيقة 83 سجل محمد الكويكبي الهدف الرابع للاتفاق.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد الشباب عند النقطة 48 في المركز الثاني، خلف الهلال ”المتصدر“ برصيد 51 نقطة، والذي بإمكانه زيادة الفارق حال فوزه على الباطن، في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم، بينما وصل الاتفاق إلى النقطة 41 في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، حقق النصر فوزا مهما على نظيره العين، بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية النصر، عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ونورالدين أمرابط مع الدقيقة 67.

كما شهدت المباراة ظهور طردين للاعبي النصر، أمرابط في الدقيقة 76، وعبدالرحمن الدوسري في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس.. وتوقف رصيد العين عند 20 نقطة بالمركز الأخير.