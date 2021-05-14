عبدالرزاق حمدالله يرفض ترك تسديد ركلة الجزاء لنورالدين أمرابط في مباراة النصر والعين (فيديو)

رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، ترك مواطنه نورالدين أمرابط، يصوب ركلة الجزاء التي حصل عليها الأول في مواجهة العين، مساء الجمعة، في الدوري السعودي.

وحصل حمدالله على ركلة جزاء مع الدقيقة 43 من الشوط الأول، واحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم لها أمرابط ويمسك بالكرة استعدادا لتصويبها ولكن حمدالله رفض، وذهب للتحدث مع أمرابط وأصر على تصويب الكرة، وحاول بيتروس التدخل وفض الاشتباك بين اللاعبين، وهو ما حدث.

وسجل حمدالله الكرة بالفعل في الشباك معلنا تقدم النصر في الدقيقة 45.

لقطة خلاف حمدالله ومرابط حول تسديد ركلة الجزاء #العين_النصر pic.twitter.com/vjdCPI65E1 — إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2021

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ويحتاج إلى رفع رصيده إلى 24 نقطة اليوم حتى يُقلص الفارق مع التعاون رابع الترتيب الحالي برصيد 44 نقطة إلى فارق نقطتين.. بينما يقبع فريق العين في المركز السادس عشر “الأخير” برصيد 20 نقطة.

وحقق النصر فوزًا صعبًا على الفيصلي في الجولة السابقة برباعية مقابل 3 أهداف.