رياضة

عبدالرزاق حمدالله يرفض ترك تسديد ركلة الجزاء لنورالدين أمرابط في مباراة النصر والعين (فيديو)
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 17:17 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 18:15 GMT

عبدالرزاق حمدالله يرفض ترك تسديد ركلة الجزاء لنورالدين أمرابط في مباراة النصر والعين (فيديو)

رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، ترك مواطنه نورالدين أمرابط، يصوب ركلة الجزاء التي حصل عليها الأول في مواجهة العين، مساء الجمعة، في الدوري

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رفض المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، ترك مواطنه نورالدين أمرابط، يصوب ركلة الجزاء التي حصل عليها الأول في مواجهة العين، مساء الجمعة، في الدوري السعودي.

وحصل حمدالله على ركلة جزاء مع الدقيقة 43 من الشوط الأول، واحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم لها أمرابط ويمسك بالكرة استعدادا لتصويبها ولكن حمدالله رفض، وذهب للتحدث مع أمرابط وأصر على تصويب الكرة، وحاول بيتروس التدخل وفض الاشتباك بين اللاعبين، وهو ما حدث.

وسجل حمدالله الكرة بالفعل في الشباك معلنا تقدم النصر في الدقيقة 45.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ويحتاج إلى رفع رصيده إلى 24 نقطة اليوم حتى يُقلص الفارق مع التعاون رابع الترتيب الحالي برصيد 44 نقطة إلى فارق نقطتين.. بينما يقبع فريق العين في المركز السادس عشر “الأخير” برصيد 20 نقطة.

وحقق النصر فوزًا صعبًا على الفيصلي في الجولة السابقة برباعية مقابل 3 أهداف.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play